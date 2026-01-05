BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ist für 2026 der europäische Halbleiter-Branchenfavorit von Analyst David Dai, wie er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung schrieb. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus. Ein weiterer Treiber sei die Nachfrage nach Logik-Computerchips; hier baue etwa der Auftragsfertiger TSMC die Kapazitäten aus, um die KI-Nachfrage zu bedienen./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 1.010EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1300

Kursziel alt: 800

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



