BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 38,58EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



