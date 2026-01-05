EcoGraf erhält Forschungszuschuss und treibt Graphitstrategie voran

EcoGraf stärkt Bilanz mit F&E-Rückerstattung für HFfree-Technologie

Der Batterieanoden-Spezialist EcoGraf (ASX EGR / Deutschland: FMK) hat von der australischen Steuerbehörde ATO eine Forschungs- und Entwicklungsrückerstattung in Höhe von 1,7 Mio. AUD erhalten. Die Zahlung deckt F&E-Aufwendungen für die Weiterentwicklung der firmeneigenen HFfree-Reinigungstechnologie im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 ab.

Parallel wartet EcoGraf auf eine Entscheidung über einen Förderantrag in Höhe von rund 7 Mio. US-Dollar von europäischen Regierungen, der die weitere Industrialisierung der Technologie auf dem Kontinent unterstützen soll.

Geschäftsführer Andrew Spinks betonte, dass die Mittel in die weitere Entwicklung des vertikal integrierten Graphitgeschäfts fließen sollen – von den Upstream- und Midstream-Aktivitäten in Tansania bis hin zu den geplanten Downstream-Anlagen in Europa. Damit will EcoGraf seine Position in den globalen Wertschöpfungsketten für Batterieanodenmaterial weiter stärken.

HFfree: EcoGraf setzt auf flusssäurefreie Graphitreinigung

Kern der Technologieoffensive von EcoGraf ist das multi-patentierte HFfree-Verfahren. Dabei handelt es sich um einen chemischen Prozess zur Entfernung von Verunreinigungen aus natürlichem Graphit und anderen Kohlenstoffmaterialien – ohne Einsatz von Flusssäure (HF), wie sie in der chinesischen Graphitindustrie weit verbreitet ist.

Studien zufolge kann HFfree die operativen Kosten im Vergleich zu konventionellen HF-basierten Verfahren um rund 34 % senken. Für Hersteller von Batterieanodenmaterial wäre dies sowohl wirtschaftlich als auch regulatorisch von Bedeutung, da der Einsatz aggressiver Säuren zunehmend im Fokus von Behörden und Abnehmern steht.

Für EcoGraf ist HFfree das zentrale Element der Unternehmensstrategie: Die Technologie soll eine langfristig skalierbare Versorgung mit hochwertigem Graphitmaterial für eigene Anodenmaterial-Anlagen sichern – sowohl für Batterieanwendungen als auch für großflächige Flockengraphit-Produkte. Die Kombination aus F&E-Förderung in Australien und einer möglichen Unterstützung aus Europa zielt darauf ab, HFfree beim Übergang in eine industrielle Serienanwendung zu unterstützen.

Epanko und TanzGraphite: Tansania als Basis von EcoGrafs Graphitgeschäft

Auf der Rohstoffseite konzentriert sich EcoGraf mit seiner Marke „TanzGraphite“ auf die Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts in Tansania. Epanko gilt als Baustein für eine der größten geplanten natürlichen Flockengraphit-Produktionen Afrikas. Künftige Erweiterungen sollen an die Nachfrage aus der Batterieindustrie und den Ausbau der HFfree-Reinigungsanlagen gekoppelt werden.

Neben der Minenentwicklung prüft EcoGraf in Tansania auch den Aufbau einer mechanischen „Shaping“-Anlage. Dort soll natürliches Flockengraphit zu sphärischem Graphit (SpG) verarbeitet werden – einem Schlüsselprodukt für die Herstellung von anodenaktivem Material in Lithium-Ionen-Batterien.

Mit diesem Ansatz verfolgt EcoGraf eine durchgängige Wertschöpfungskette: vom Abbau des natürlichen Graphits über das mechanische Formen und die HFfree-Reinigung bis hin zum verkaufsfertigen Batterieanodenmaterial. Die in Australien entwickelte Technologie und die Rohstoffbasis in Ostafrika sollen sich so gegenseitig ergänzen.

EcoGraf erweitert Rohstoffbasis mit AngloGold-Farm-in bei Golden Eagle

Neben Graphit rückt Tansania für EcoGraf zunehmend auch als Standort für Edel- und kritische Metalle in den Fokus. Bereits Mitte Dezember 2025 meldete das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein beim Goldprojekt Golden Eagle: Die Erteilung der Prospecting Licences durch das tansanische Bergbauministerium aktivierte ein Farm-in-Abkommen mit dem Goldbranchengiganten AngloGold Ashanti.

Im Rahmen dieser Vereinbarung kann sich AngloGold Ashanti über einen Zeitraum von fünf Jahren mit Investitionen von rund 13,5 Mio. US-Dollar eine Beteiligung von 70 % am Golden-Eagle-Projekt sichern. EcoGraf behält einen Anteil von 30 % und bleibt damit in der langfristigen Entwicklung des Goldprojekts engagiert.

Während HFfree und Epanko das Kerngeschäft von EcoGraf im Bereich Batterieanodenmaterial prägen, verschafft Golden Eagle dem Unternehmen zusätzliche Hebel im Goldsektor Tansanias. Die Kooperation mit einem der größten Goldproduzenten der Welt unterstreicht zugleich die Rolle des ostafrikanischen Landes als wachsender Knotenpunkt für unterschiedliche Rohstoffklassen.

Zwischen Australien, Tansania und Europa: EcoGraf positioniert sich in globalen Lieferketten

Mit der F&E-Rückerstattung aus Australien, der beantragten Förderung aus Europa und den laufenden Projekten in Tansania baut EcoGraf seine internationale Aufstellung weiter aus. Ziel ist eine integrierte Lieferkette für natürliches Flockengraphit und HFfree-gereinigtes Anodenmaterial, die sowohl die Bedürfnisse der europäischen Batterieindustrie als auch des globalen Marktes adressiert.

Die Kombination aus Technologieentwicklung, Minenaufbau und Partnerschaften – etwa mit AngloGold Ashanti im Goldbereich – gibt EcoGraf mehrere operative und strategische Ansatzpunkte für die nächsten Jahre. Kurzfristig stehen die weitere Kommerzialisierung der HFfree-Technologie, Fortschritte auf Epanko und die Entscheidung über die beantragten europäischen Fördermittel im Mittelpunkt – sowie die erhoffte Finanzierungsentscheidung der KfW IPEX-Bank für Epanko.

Langfristig könnte EcoGraf damit eine gewichtige Rolle in der Diversifizierung der Graphit- und Batterieanodenversorgung spielen – in einem Markt, der durch steigenden Bedarf aus dem Lithium-Ionen-Sektor und zunehmende Anforderungen an nachhaltige Lieferketten geprägt ist.

