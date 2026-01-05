AKTIE IM FOKUS
Nordex-Rally könnte weitergehen - Aufträge aus Kanada
- Nordex-Aktien steigen 2026 weiter, Kurs bei 30,48 Euro.
- Aufträge aus Kanada: 73 Windanlagen, 508 Megawatt.
- 2025 bereits stark durch Nachfrage nach Windkraft profitiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex knüpfen 2026 bislang nahtlos an ihr starkes Vorjahr an. Nach einem Kursplus von fast vier Prozent am Freitag ging es am Montag auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 30,48 Euro nach oben. Das wäre ein weiteres Hoch seit Ende 2007. Rückenwind liefern nun Aufträge aus Kanada.
Wie der im MDax Konzern am Montag mitteilte, seien Ende vergangenen Jahres weitere Aufträge zur Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen eingegangen. Die Kapazität liege bei insgesamt 508 Megawatt. Zum Vergleich: Das entspricht fast einem Viertel der Bestellungen des zweiten sowie des dritten Quartals.
Nordex hatte schon 2025 stark von der Nachfrage nach Windkraftanlagen im Zuge des weltweiten Ausbaus der erneuerbaren Energie profitiert. Mit einem Kursplus von fast 160 Prozent waren die Papiere unter den Favoriten im MDax gewesen./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 30,44 auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,20 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -27,39 %/+2,31 % bedeutet.
