BERNSTEIN RESEARCH stuft NOKIA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 5,54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ulrich Rathe zieht in einer am Montag vorliegenden Studie Nokia gegenüber Ericsson vor. Seine höheren Gewinnschätzungen für Nokia reflektierten mehr Zuversicht für die optischen und IP-Netzwerk-Geschäfte./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 5,59EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.





