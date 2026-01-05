BERNSTEIN RESEARCH stuft ERICSSON B auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ericsson von 69 auf 73 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Telekomausrüster dürfte es schwer haben, 2026 sein "Meisterstück" bei den Gewinnmargen zu wiederholen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 14:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 8,172EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Ulrich Rathe

Analysiertes Unternehmen: ERICSSON B

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 69

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

