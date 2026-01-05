Airbus weiter gefragt - Kreise: Lieferziel knapp übertroffen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Airbus-Aktien dürften am Montag nach einem Bericht über das Erreichen des vor rund einem Monat gekappten Auslieferungsziels an ihren jüngsten Erholungsversuch anknüpfen. Die im Dax notierten Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,3 Prozent auf 204,45 Euro, nachdem sie am Freitag im Hauptgeschäft um fast drei Prozent zugelegt hatten.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt.