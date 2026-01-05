AKTIE IM FOKUS
Airbus weiter gefragt - Kreise: Lieferziel knapp übertroffen
- Airbus-Aktien steigen nach Erreichen des Ziels.
- 793 Maschinen 2022 übergeben, Ziel leicht übertroffen.
- Erholung seit Dezember nach Rückgang im Jahresende.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Airbus-Aktien dürften am Montag nach einem Bericht über das Erreichen des vor rund einem Monat gekappten Auslieferungsziels an ihren jüngsten Erholungsversuch anknüpfen. Die im Dax notierten Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,3 Prozent auf 204,45 Euro, nachdem sie am Freitag im Hauptgeschäft um fast drei Prozent zugelegt hatten.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt.
Nach einem Rekordhoch von knapp 217 Euro im Oktober waren die Airbus-Aktien zum Jahresende hin zurückgefallen, auch wegen der Mängel an den Rumpfteilen eines Zulieferers, wegen derer Airbus viele Flugzeuge überprüfen musste. Seit Mitte Dezember läuft eine Erholung der Aktien./mis/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 204,7 auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,64 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +5,64 %/+22,45 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-04/65148071-deutsche-bank-research-stuft-airbus-auf-buy-322.htm
wünsche schöne Ostertage
HD
Government Support for Airbus
In October 2019, after 15 years of litigation, the WTO authorized the United States to take $7.5 billion in
trade countermeasures in the dispute against the EU, France, Germany, Spain, and the United Kingdom
regarding their illegal subsidies for the Airbus consortium.
On June 15, 2021, the United States and the EU announced a cooperative framework to address the large
civil aircraft disputes. The cooperative framework suspended each side’s tariffs related to this dispute for
five years. The United States and the EU also agreed to principles for government support in this sector,
including their shared intent that any financing for the production or development of large civil aircraft be
on market terms. The United States and the EU further agreed to collaborate on jointly analyzing and
addressing non-market policies and practices of third countries that may harm the U.S. and EU large civil
aircraft industries.
Over many years, France, Germany, Spain, and, to a much lesser extent, Belgium, have provided subsidies
to Airbus-affiliated national companies to aid in the development, production, and marketing of Airbus’s
large civil aircraft. These governments have financed from 33 percent to 100 percent of the development
costs (launch aid) for all Airbus aircraft models. They have also provided other forms of support, including
equity infusions, debt forgiveness, debt rollovers, marketing assistance, and research and development
funding, and have applied political and economic pressure on purchasing governments. The cooperative
framework affirms the EU’s intent to provide future funding only on market terms.
In addition to these subsidies, the EU maintains aeronautics research programs that are driven significantly
by a policy intended to enhance the international competitiveness of the EU civil aeronautics industry. EU
Member State governments have spent hundreds of millions of euros to create infrastructure for Airbus
programs.
The United States will monitor any government financing of Airbus closely.
Quelle: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf