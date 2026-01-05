    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Airbus weiter gefragt - Kreise: Lieferziel knapp übertroffen

    • Airbus-Aktien steigen nach Erreichen des Ziels.
    • 793 Maschinen 2022 übergeben, Ziel leicht übertroffen.
    • Erholung seit Dezember nach Rückgang im Jahresende.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Airbus-Aktien dürften am Montag nach einem Bericht über das Erreichen des vor rund einem Monat gekappten Auslieferungsziels an ihren jüngsten Erholungsversuch anknüpfen. Die im Dax notierten Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,3 Prozent auf 204,45 Euro, nachdem sie am Freitag im Hauptgeschäft um fast drei Prozent zugelegt hatten.

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt.

    Nach einem Rekordhoch von knapp 217 Euro im Oktober waren die Airbus-Aktien zum Jahresende hin zurückgefallen, auch wegen der Mängel an den Rumpfteilen eines Zulieferers, wegen derer Airbus viele Flugzeuge überprüfen musste. Seit Mitte Dezember läuft eine Erholung der Aktien./mis/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 204,7 auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 164,64 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +5,64 %/+22,45 % bedeutet.




