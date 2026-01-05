    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    Analysten mit hohen Kurszielen

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sanofi vor Coup: Diabetes-Therapie bald schon für Einjährige?

    Positive Studiendaten bringen Sanofi eine vorrangige FDA-Prüfung für das Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield. Das Medikament könnte künftig schon für Kleinkinder ab einem Jahr zugelassen sein.

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi erhält vorrangige FDA-Prüfung für Tzield.
    • Zulassung für Kleinkinder ab einem Jahr möglich.
    • Positive Studienergebnisse stärken Sanofi-Aktienkurse.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Analysten mit hohen Kurszielen - Sanofi vor Coup: Diabetes-Therapie bald schon für Einjährige?
    Foto: Martin Joppen / Sanofi

    Der französische Pharmakonzern Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen. Wie Sanofi, das jahrelang Weltmarktführer bei Insulin war, am Montag mitteilte, könnte die FDA-Prüfung zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikaments bei Kleinkindern um sieben Jahre auf nur ein Jahr führen. Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. 

    Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. Tzield wäre laut Sanofi die erste krankheitsmodifizierende Therapie, die das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Kindern ab einem Jahr verzögert, deren Erkrankung sich derzeit im Stadium 2 befindet. Die Überprüfung erfolge nach positiven Daten aus einer Phase-4-Studie, so Sanofi. Der voraussichtliche Termin für die FDA-Entscheidung ist der 29. April.

    Sanofi

    -1,60 %
    +2,89 %
    +0,40 %
    -1,63 %
    -9,13 %
    -7,20 %
    +10,80 %
    +13,55 %
    +111,34 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657

    Einige Analystenhäuser gaben für die Sanofi-Aktie, die derzeit (9:30 MEZ) mit 83,36 Euro bewertet wird, in den letzten Wochen positive Kursziele und "Buy"-Empfehlungen aus: Bernstein gab dabei mit 119 Euro das höchste Kursziel aus. Die Deutsche Bank gab mit 110 Euro das zweithöchste, gefolgt von UBS, Barclays und Berenberg (alle 105 Euro), ab. Zum Ende des abgelaufenen Jahres gab auch Jefferies mit 100 Euro ein recht hohes Kursziel für Sanofi ab.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

     

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 81,86EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Analysten mit hohen Kurszielen Sanofi vor Coup: Diabetes-Therapie bald schon für Einjährige? Positive Studiendaten bringen Sanofi eine vorrangige FDA-Prüfung für das Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield. Das Medikament könnte künftig schon für Kleinkinder ab einem Jahr zugelassen sein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     