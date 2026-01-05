Sanofi vor Coup: Diabetes-Therapie bald schon für Einjährige?

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen. Wie Sanofi, das jahrelang Weltmarktführer bei Insulin war, am Montag mitteilte, könnte die FDA-Prüfung zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikaments bei Kleinkindern um sieben Jahre auf nur ein Jahr führen. Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen.

Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. Tzield wäre laut Sanofi die erste krankheitsmodifizierende Therapie, die das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Kindern ab einem Jahr verzögert, deren Erkrankung sich derzeit im Stadium 2 befindet. Die Überprüfung erfolge nach positiven Daten aus einer Phase-4-Studie, so Sanofi. Der voraussichtliche Termin für die FDA-Entscheidung ist der 29. April.

Einige Analystenhäuser gaben für die Sanofi-Aktie, die derzeit (9:30 MEZ) mit 83,36 Euro bewertet wird, in den letzten Wochen positive Kursziele und "Buy"-Empfehlungen aus: Bernstein gab dabei mit 119 Euro das höchste Kursziel aus. Die Deutsche Bank gab mit 110 Euro das zweithöchste, gefolgt von UBS, Barclays und Berenberg (alle 105 Euro), ab. Zum Ende des abgelaufenen Jahres gab auch Jefferies mit 100 Euro ein recht hohes Kursziel für Sanofi ab.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 81,86EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.