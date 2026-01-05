Rüstungs-Aktien im Mittelpunkt nach Venezuela-Ereignissen

Asiens Börsen starten mit kräftigen Gewinnen in die erste volle Handelswoche 2026. Vor allem Rüstungs- und Technologiewerte trieben die wichtigsten Indizes auf neue Rekordstände, nachdem die USA am Wochenende einen Angriff auf Venezuela durchgeführt und Präsident Nicolás Maduro festgesetzt haben sollen.

Nach den Angaben der US-Behörden wurden Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores nach New York überstellt und wegen Verschwörung zum Narco-Terrorismus sowie weiterer Delikte angeklagt. Die Anklageschrift spricht von einem Drogennetzwerk, das Venezuelas politische und militärische Elite bereichert haben soll.

Öl fällt – Gold gesucht

Die Eskalation rund um den ölreichen Staat drückte die Rohölpreise. Brent-Futures rutschten zeitweise um mehr als ein Prozent ab und notierten zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 60,57 US-Dollar je Barrel. US-WTI fiel um 0,4 Prozent auf 57,09 US-Dollar.

Venezuela verfügt laut US-Energiebehörde EIA über die größten bestätigten Rohölreserven weltweit – rund 303 Milliarden Barrel und damit etwa 17 Prozent der globalen Reserven.

Als sicherer Hafen profitierte Gold deutlich: Der Spotpreis kletterte um mehr als 1,8 Prozent auf 4.409,29 US-Dollar.

Japan und Südkorea führen die Rallye an

Japans Leitindex Nikkei 225 sprang zum Jahresauftakt um 3,13 Prozent nach oben, der breitere Topix gewann 2,12 Prozent und markierte ein Rekordhoch.

Besonders gefragt waren Rüstungswerte: IHI Corp schossen um nahezu 10 Prozent nach oben, Mitsubishi Heavy Industries legten 9,17 Prozent zu und Kawasaki Heavy Industries stiegen um 6,89 Prozent.

Auch Südkorea setzte neue Bestmarken. Der Kospi kletterte um 3,15 Prozent auf ein Allzeithoch von 4.448,52 Punkten, der Nebenwerteindex Kosdaq gewann 1,11 Prozent.

Schwergewicht Samsung Electronics sprang um mehr als 7 Prozent, nachdem Co-CEO TM Roh angekündigt hatte, die Zahl der KI-fähigen Mobilgeräte mit Funktionen auf Basis von Google’s Gemini in diesem Jahr zu verdoppeln. Rüstungswerte zogen ebenfalls an: Hanwha Aerospace gewannen über 6 Prozent, Poongsan legte rund 2 Prozent zu.

Energie belastet Hongkong, Indien stabil

In Australien verharrte der ASX/S&P 200 nahezu unverändert. Der Hang Seng Index rutschte leicht ins Minus, gebremst von Energieaktien. Auf dem Festland stieg der CSI 300 um 1,29 Prozent. Indiens Nifty 50 legte 0,13 Prozent zu, der BSE Sensex blieb nahezu unverändert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



