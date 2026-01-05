    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 05.01.1769 reichte James Watt das Patent für seine Dampfmaschine ein und die folgende Industrielle Revolution veränderte... alles

    Am 05.01.1769 reichte der schottische Ingenieur und Instrumentenbauer James Watt ein Patent für eine entscheidend verbesserte Dampfmaschine ein. 

    Dieses Datum markiert keinen plötzlichen Umbruch, wohl aber einen technologischen Meilenstein, der sich im Rückblick als einer der Ausgangspunkte der Industriellen Revolution erweist. Zwar existierten Dampfmaschinen bereits vor Watt, doch erst seine konstruktiven Neuerungen machten sie effizient, vielseitig einsetzbar und wirtschaftlich rentabel. Das setzte eine Entwicklung in Gang, die Produktionsweisen, Arbeitsorganisation, Verkehr, Gesellschaftsstrukturen und letztlich das globale Machtgefüge nachhaltig veränderte - und das Leben bis heute entscheidend prägt...

    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Verfasst von Michael C. Kissig
