ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 51 Euro
- Bernstein Research stuft Infineon auf "Outperform" ein.
- Kursziel für Infineon liegt bei 51 Euro.
- Power-Chips für KI-Server sind Haupttreiber.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. David Dai bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie optimistisch für den Chipkonzern. Das Geschäft rund um Power-Chips für KI-Server bleibe der wichtigste Treiber./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 38,60 auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 51,43 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -0,91 %/+29,57 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 51 Euro
Ich denke hier wetten schon einige auf ein starkes Jahr 2026 und positionieren sich.
Bin ebenfalls extrem positiv gestimmt,dass die Aktie nach 5 jähriger Seitwärtsbewegung 2026 endlich nach oben ausbrechen wird!
Kurse um die 50 Euro sollten Ende 2026 locker drin sein!
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.