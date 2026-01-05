ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt ASML auf 'Outperform' - Ziel 1300 Euro
- ASML von Bernstein auf "Outperform" hochgestuft.
- Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben.
- Profitiert vom Superzyklus bei DRAM-Speichern.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 800 auf 1300 Euro angehoben. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ist für 2026 der europäische Halbleiter-Branchenfavorit von Analyst David Dai, wie er in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung schrieb. Der Maschinenbauer profitiere vom Superzyklus bei DRAM-Speichern - die drei größten Hersteller bauten ihre Produktionskapazitäten deutlich aus. Ein weiterer Treiber sei die Nachfrage nach Logik-Computerchips; hier baue etwa der Auftragsfertiger TSMC die Kapazitäten aus, um die KI-Nachfrage zu bedienen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / 20:30 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 1.016 auf Tradegate (05. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,35 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 399,56 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 985,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.300,00EUR was eine Bandbreite von -21,98 %/+26,78 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 1300 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASML Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ASML / 60-MIN / XETRA / 16-07-2025
Bild: 19655_20250716094335_ASML-DAY-XETRA
Denn die Antwort auf diese Frage, wird wohl entscheidend sein, ob man an dieser Marke einsteigen/zukaufen kann, so man es denn plant. Immerhin wird die Aktie heute mit einem kräftigen Abschlag gegenüber gestern gehandelt, wobei der eher nüchterne Outlook der GF die USA heute allerdings zu noch mehr Korrekturpotenzial triggern könnte und wir zeitnah noch günstigere Kurse präsentiert bekommen, was im Halbleitersektor ja eigentlich schon als Normalität angesehen werden sollte.