Chevron Corporation Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.01.2026

Chevron ist ein globaler Energieplayer mit einem diversifizierten Portfolio und Fokus auf nachhaltige Energieinitiativen.

Chevron Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.01.2026

Die Chevron Corporation Aktie konnte bisher um +8,78 % auf 144,72€ zulegen. Das sind +11,68 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Chevron Corporation Aktie. Nach einem Plus von +3,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 144,72€, mit einem Plus von +8,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +9,35 % bei Chevron Corporation.