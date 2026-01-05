    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Chevron Corporation Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Chevron Corporation Aktie bisher um +8,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Chevron Corporation Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Chevron ist ein globaler Energieplayer mit einem diversifizierten Portfolio und Fokus auf nachhaltige Energieinitiativen.

    Chevron Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.01.2026

    Die Chevron Corporation Aktie konnte bisher um +8,78 % auf 144,72 zulegen. Das sind +11,68  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Chevron Corporation Aktie. Nach einem Plus von +3,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 144,72, mit einem Plus von +8,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +9,35 % bei Chevron Corporation.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,87 %. Im Jahr 2026 gab es für Chevron Corporation bisher ein Plus von +10,48 %.

    Chevron Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,29 %
    1 Monat +9,87 %
    3 Monate +9,35 %
    1 Jahr -0,25 %

    Informationen zur Chevron Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 291,07 Mrd. € wert.

    Chevron Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Chevron Corporation

    +10,00 %
    +12,29 %
    +9,87 %
    +9,35 %
    -0,25 %
    -11,51 %
    +105,61 %
    +74,99 %
    +48,18 %
    ISIN:US1667641005WKN:852552



