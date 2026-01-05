Schlumberger Aktie klettert nach oben - +11,79 % - 05.01.2026

Die Schlumberger Aktie notiert aktuell bei 38,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,05 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schlumberger Aktie. Nach einem Plus von +5,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,40€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Schlumberger ist ein globaler Marktführer in der Öl- und Gasdienstleistungsbranche, bekannt für seine technologischen Innovationen und umfassenden Dienstleistungen.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schlumberger Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +28,21 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +16,95 % gewonnen.

Schlumberger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,49 % 1 Monat +15,17 % 3 Monate +28,21 % 1 Jahr +1,07 %

Informationen zur Schlumberger Aktie

Es gibt 1 Mrd. Schlumberger Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,94 Mrd. € wert.

Schlumberger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Schlumberger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schlumberger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.