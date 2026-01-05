    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchlumberger AktievorwärtsNachrichten zu Schlumberger

    Besonders beachtet!

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schlumberger Aktie klettert nach oben - +11,79 % - 05.01.2026

    Am 05.01.2026 ist die Schlumberger Aktie, bisher, um +11,79 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schlumberger Aktie.

    Besonders beachtet! - Schlumberger Aktie klettert nach oben - +11,79 % - 05.01.2026

    Schlumberger ist ein globaler Marktführer in der Öl- und Gasdienstleistungsbranche, bekannt für seine technologischen Innovationen und umfassenden Dienstleistungen.

    Schlumberger Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.01.2026

    Die Schlumberger Aktie notiert aktuell bei 38,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,05  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schlumberger Aktie. Nach einem Plus von +5,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 38,40. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SLB Ltd!
    Long
    36,89€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 11,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    44,11€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 9,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Schlumberger Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +28,21 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,17 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +16,95 % gewonnen.

    Schlumberger Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,49 %
    1 Monat +15,17 %
    3 Monate +28,21 %
    1 Jahr +1,07 %

    Informationen zur Schlumberger Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Schlumberger Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,94 Mrd. € wert.

    Schlumberger Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schlumberger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schlumberger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schlumberger

    +12,08 %
    +17,49 %
    +15,17 %
    +28,21 %
    +1,07 %
    -21,59 %
    +109,09 %
    -40,28 %
    +84,60 %
    ISIN:AN8068571086WKN:853390



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Schlumberger Aktie klettert nach oben - +11,79 % - 05.01.2026 Am 05.01.2026 ist die Schlumberger Aktie, bisher, um +11,79 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schlumberger Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     