    Exxon Mobil Aktie bestätigt den positiven Trend - 05.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Exxon Mobil Aktie bisher um +4,11 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Exxon Mobil Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Exxon Mobil ist ein global führendes Energieunternehmen, das sich auf die gesamte Wertschöpfungskette von Öl und Gas spezialisiert hat. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit Branchengrößen wie Chevron und BP. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine fortschrittliche Technologie und umfangreiche Infrastruktur.

    Exxon Mobil aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.01.2026

    Die Exxon Mobil Aktie notiert aktuell bei 108,98 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,11 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,30  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Exxon Mobil Aktie. Nach einem Plus von +1,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 108,98, mit einem Plus von +4,11 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Exxon Mobil Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,98 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Exxon Mobil Aktie damit um +8,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Exxon Mobil +7,43 % gewonnen.

    Exxon Mobil Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,24 %
    1 Monat +8,86 %
    3 Monate +12,98 %
    1 Jahr +4,58 %

    Informationen zur Exxon Mobil Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Exxon Mobil Aktien. Damit ist das Unternehmen 457,98 Mrd. € wert.

    Exxon Mobil Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Exxon Mobil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exxon Mobil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Exxon Mobil

    +4,13 %
    +8,24 %
    +8,86 %
    +12,98 %
    +4,58 %
    +8,58 %
    +222,64 %
    +52,84 %
    +254,47 %
    ISIN:US30231G1022WKN:852549



    1 im Artikel enthaltener Wert
