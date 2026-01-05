    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Diese Chip-Aktie trotzt der Blasenangst – Anleger bleiben drin

    Große Investitionen, starke Marktstellung und KI als langfristiger Wachstumstreiber: Analysten von Goldman Sachs sehen TSMC klar unter den Qualitätsgewinnern des Sektors.

    Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

    Die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat zum Wochenstart den stärksten Tagesanstieg seit April verzeichnet. Auslöser war eine deutlich bullishe Einschätzung von Goldman Sachs Group, die ihr Kursziel um 35 Prozent auf 2.330 Taiwan-Dollar anhob und damit auf ein weiteres Jahr mit robustem Wachstum verwies. In Taipeh legte die Aktie zeitweise um bis zu 6,9 Prozent zu und erreichte ein neues Rekordhoch, bevor sie den Handel schließlich mit einem Plus von 2,3 Prozent beendete.

    Der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips profitiert weiterhin stark von der anhaltenden Nachfrage nach Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz. Als zentraler Zulieferer von Nvidia und Apple steht TSMC im Zentrum des aktuellen KI-Investitionszyklus. Entsprechend trug der Kursanstieg maßgeblich dazu bei, dass asiatische Technologiewerte insgesamt zulegten, obwohl Investoren zunehmend über eine mögliche Überhitzung des Sektors diskutieren.

    Goldman-Analysten um Bruce Lu bezeichneten KI in ihrer Studie als "mehrjährigen Wachstumsmotor" für TSMC. Gleichzeitig rechnen sie mit steigenden Margen, obwohl das Unternehmen in den kommenden drei Jahren rund 150 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investieren dürfte. Diese Kombination aus strukturellem Nachfragewachstum und Skaleneffekten stützt aus Sicht der Analysten die Bewertung.

    Der Optimismus griff auch auf andere Chipwerte über. Die Aktie von Samsung Electronics setzte ihre Rallye fort und verbuchte den fünften Gewinntag in Folge. Der südkoreanische Konzern will noch in dieser Woche vorläufige Zahlen vorlegen, die zusätzliche Hinweise auf die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursgewinne im Halbleitersektor liefern könnten.

    TSMC selbst wird seine Quartalszahlen am 15. Januar veröffentlichen. Anleger erhoffen sich davon weitere Klarheit über die kurzfristige Nachfrageentwicklung und den Investitionsausblick in einem Marktumfeld, das weiterhin stark vom globalen KI-Boom geprägt ist.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


