Diese Chip-Aktie trotzt der Blasenangst – Anleger bleiben drin

Die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat zum Wochenstart den stärksten Tagesanstieg seit April verzeichnet. Auslöser war eine deutlich bullishe Einschätzung von Goldman Sachs Group, die ihr Kursziel um 35 Prozent auf 2.330 Taiwan-Dollar anhob und damit auf ein weiteres Jahr mit robustem Wachstum verwies. In Taipeh legte die Aktie zeitweise um bis zu 6,9 Prozent zu und erreichte ein neues Rekordhoch, bevor sie den Handel schließlich mit einem Plus von 2,3 Prozent beendete.

Der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips profitiert weiterhin stark von der anhaltenden Nachfrage nach Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz. Als zentraler Zulieferer von Nvidia und Apple steht TSMC im Zentrum des aktuellen KI-Investitionszyklus. Entsprechend trug der Kursanstieg maßgeblich dazu bei, dass asiatische Technologiewerte insgesamt zulegten, obwohl Investoren zunehmend über eine mögliche Überhitzung des Sektors diskutieren.