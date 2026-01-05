    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uneinheitlich - China und Japan mit starkem Jahresauftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienmärkte in Fernost zeigen gemischte Tendenzen.
    • Nikkei 225 in Tokio erreicht Zwei-Monats-Hoch.
    • CSI-300 trotz Wachstumsverlangsamung gestiegen.
    Aktien Asien - Uneinheitlich - China und Japan mit starkem Jahresauftakt
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Montag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Börsen in Japan und auf dem chinesischen Festland, an denen erstmals im neuen Jahr gehandelt wurde, verzeichneten deutliche Kursaufschläge. Dagegen zeigten sich die Handelsplätze in Australien und Hongkong, die bereits am vergangenen Freitag zugelegt hatten, in stabiler Verfassung. Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela belastete aum.

    In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 auf den höchsten Stand seit zwei Monaten und schloss 3,0 Prozent höher bei 51.833 Punkten. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass sich die japanische Produktionstätigkeit nach fünf rückläufigen Monaten im Dezember stabilisiert hat.

    Auch der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen erklomm ein Zweimonatshoch und kletterte zuletzt um 1,7 Prozent auf 4.718 Punkte nach oben. Bemerkenswert ist dieser Anstieg angesichts neuer Signale eines verlangsamten Wirtschaftswachstums im Reich der Mitte: Laut einer aktuellen Umfrage ist Chinas Dienstleistungssektor im Dezember so langsam wie seit sechs Monaten nicht mehr gewachsen.

    In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,1 Prozent tiefer bei 26.321 Zählern, nachdem er am Freitag deutlich zugelegt hatte.

    Die südkoreanische Börse setzte ihren jüngsten Rekordkurs fort. Der Kospi-Index in Seoul stieg um weitere 3,4 Prozent, nachdem er bereits am Freitag um 2,4 Prozent zugelegt und das Jahr 2025 mit einem Gewinn von über 70 Prozent Gewinn abgeschlossen hatte.

    An der Börse in Sydney endete der australische Leitindex S&P/ASX 200 kaum verändert bei 8.729 Punkten./edh/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Uneinheitlich - China und Japan mit starkem Jahresauftakt Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Montag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Börsen in Japan und auf dem chinesischen Festland, an denen erstmals im neuen Jahr gehandelt wurde, verzeichneten deutliche Kursaufschläge. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     