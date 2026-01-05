    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax steigt gen Rekordhoch - Venezuela belastet nicht

    • Deutsche Börse startet positiv ins neue Jahr.
    • Dax steigt um 0,43 % auf 24.644 Punkte.
    • MDax legt um 0,78 % auf 31.221 Punkte zu.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet des US-Angriffs auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela hat der deutsche Aktienmarkt am Montag seinen positiven Jahresauftakt fortgesetzt. Gute Vorgaben kamen aus Fernost, wo die Börsen in Japan und China erstmals in diesem Jahr geöffnet hatten und deutliche Gewinne verbuchten.

    Der Leitindex Dax legte um 0,43 Prozent auf 24.644 Punkte zu und näherte sich damit weiter seinem Rekordhoch bei 24.771 Punkten vom Oktober, nachdem er ein starkes Börsenjahr 2025 mit einem Gewinn von 23 Prozent abgeschlossen hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montag um 0,78 Prozent auf 31.221 Punkte./la/zb





    dpa-AFX
