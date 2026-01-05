Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax steigt gen Rekordhoch - Venezuela belastet nicht
- Deutsche Börse startet positiv ins neue Jahr.
- Dax steigt um 0,43 % auf 24.644 Punkte.
- MDax legt um 0,78 % auf 31.221 Punkte zu.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet des US-Angriffs auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela hat der deutsche Aktienmarkt am Montag seinen positiven Jahresauftakt fortgesetzt. Gute Vorgaben kamen aus Fernost, wo die Börsen in Japan und China erstmals in diesem Jahr geöffnet hatten und deutliche Gewinne verbuchten.
Der Leitindex Dax legte um 0,43 Prozent auf 24.644 Punkte zu und näherte sich damit weiter seinem Rekordhoch bei 24.771 Punkten vom Oktober, nachdem er ein starkes Börsenjahr 2025 mit einem Gewinn von 23 Prozent abgeschlossen hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montag um 0,78 Prozent auf 31.221 Punkte./la/zb
Freut mich wirklich, dass du das so siehst. Genau darum geht’s mir auch: Setup, Einstieg, TP/SL, Teilverkäufe, ggf. Nachkauf – fertig. Das ist der Teil, von dem alle etwas lernen oder zumindest sauber vergleichen können.
Ob jemand mit 50 €, 5.000 € oder 5 Mio. unterwegs ist, ändert ja nichts an der Qualität eines Trades.
Diese ganzen Diskussionen über Einsätze, Gewinne, Verluste oder wer angeblich wen kennt, der täglich einen AMG „verhebelt“, bringen am Ende niemanden weiter – außer vielleicht dem eigenen Ego 😅
Wer hat, der kann. Und wer will, soll. Aber das muss man nicht jedes Mal mit ins Schaufenster stellen.
Wenn mehr Leute ihre Trades so nüchtern und strukturiert zeigen würden, wäre hier deutlich weniger Neid, weniger Drama und mehr echter Mehrwert.
In dem Sinne: Ich bleib dabei – Fokus auf den Trade, nicht auf den Kontostand 😉📊
GuMo und einen guten Start in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr auch von mir. 😊🍀
DAX..... am ersten Handelstag des neuen Jahres 2026