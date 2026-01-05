Dax steigt gen Rekordhoch - Venezuela belastet nicht

Freut mich wirklich, dass du das so siehst. Genau darum geht’s mir auch: Setup, Einstieg, TP/SL, Teilverkäufe, ggf. Nachkauf – fertig. Das ist der Teil, von dem alle etwas lernen oder zumindest sauber vergleichen können.

Ob jemand mit 50 €, 5.000 € oder 5 Mio. unterwegs ist, ändert ja nichts an der Qualität eines Trades.





Diese ganzen Diskussionen über Einsätze, Gewinne, Verluste oder wer angeblich wen kennt, der täglich einen AMG „verhebelt“, bringen am Ende niemanden weiter – außer vielleicht dem eigenen Ego 😅

Wer hat, der kann. Und wer will, soll. Aber das muss man nicht jedes Mal mit ins Schaufenster stellen.





Wenn mehr Leute ihre Trades so nüchtern und strukturiert zeigen würden, wäre hier deutlich weniger Neid, weniger Drama und mehr echter Mehrwert.

In dem Sinne: Ich bleib dabei – Fokus auf den Trade, nicht auf den Kontostand 😉📊



