"Unsere großen US-Ölunternehmen werden dort hingehen"

"Drill baby, drill" – das Motto bei Trumps Präsidenschafts-Antritt – bekommt schlagartig eine ganz neue Dimension.

Das Jahr war noch jung, da erschütterte die Meldung aus den USA die Welt: In einer historischen Militär-Aktion wurde Diktator Maduro aus Venezuela in die Vereinigten Staaten überführt.

Öl-Aktien, und in der zweiten Reihe Öl-Infrastrukturaktien, profitieren seit Montag besonders: Allen voran Schlumberger und Baker Hughes.

Denn der US-Präsident sagte am Samstag deutlich, dass die US-Ölkonzerne das Öl in Venezuela fördern werden. Wie das konkret vonstatten gehen könnte, bleibt noch spekulativ.

Venezuela hat die weltweit größten Ölresereven und ist zugleich bitterarm. Das mafiöse Staatskartell hat zuletzt die Ölförderung nicht mehr leisten können. Die Infrastruktur ist überaltert, die Fördermengen blieben deutlich unter ihren Möglichkeiten. Jahrelange Korruption, Unterinvestitionen, Brände und Diebstähle haben die Rohstoffinfrastruktur des Landes schwer geschädigt.

Venezuela verfügt laut Reuters über 17 Prozent der globalen Erdölreserven. Die Produktion sank in den 2010er Jahren auf unter 2 Millionen Barrel und lag im vergangenen Jahr bei durchschnittlich rund 1,1 Millionen Barrel, also nur noch 1 Prozent der globalen Produktion.

Die verbliebene venezolanische Ölproduktion ist bereits jetzt stark von Chevron abhängig, dem einzigen großen US-amerikanischen Ölkonzern, der noch im Land tätig ist. Das in Houston ansässige Unternehmen deckt rund 25 Prozent der Produktion Venezuelas ab und operiert mit einer Sonderlizenz, die es ihm trotz US-Sanktionen erlaubt, dort zu bleiben.

Experten gehen davon aus, dass der Aufbau der Ölinfrastruktur in Venezuela rund 100 Milliarden US-Dollar kosten könnte und bis zu 10 Jahre in Anspruch nehmen würde. Brisant, und was in dieser Rechnung nicht auftaucht: China ist derzeit der größte Geldgeber Venezuelas.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

