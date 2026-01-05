Gold und Silber legen nach US-Angriff auf Venezuela deutlich zu
- Gold- und Silberpreise steigen durch politische Unsicherheit.
- Goldpreis erreicht 4.424 USD, Plus von über 2%.
- Silberpreis steigt um fast 4% auf 75,5 USD.
LONDON (dpa-AFX) - Die Preise für Gold und Silber haben am Montag von der gestiegenen politischen Unsicherheit infolge des US-Angriffs auf den ölreichen südamerikanischen Staat Venezuela profitiert. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg um mehr als zwei Prozent auf 4.424 US-Dollar. Damit steuert Gold auch am zweiten Handelstag des Jahres auf ein Plus zu.
Ende 2025 war der Goldpreis nach dem am 26. Dezember erreichten Rekordhoch von knapp 4.550 US-Dollar bis auf 4.275 Dollar zurückgefallen. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.
Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent noch deutlich höher. Am Montag zog der Silberpreis um fast vier Prozent auf 75,5 Dollar an. In den vergangenen Wochen schwankte der Preis für Silber zuletzt stark. Nach dem Rekordhoch von etwas mehr als 84 Dollar am 29. Dezember ging es zeitweise wieder bis auf 70 Dollar zurück.
Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben. Am Wochenende hatte sich mit dem Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela die Lage in einem der Konflikte der Welt verschärft./zb/mis
Wer bitte schreibt denn so einen - sorry Quatsch?
Das gestern war keine "Konsolidierung", wie sie sich typischerweise in überhitzten Märkten von Zeit zu Zeit einstellt. Das war eine konzertierte Aktion der Shorties, die den dramatisch Short-Squeeze mit großem Aufwand stoppen wollten und dies für gut einen Tag geschafft haben. Was spricht für eine solche konzertierte Aktion?
- Es gab große Kursrücksetzer ohne irgendeine auslösende Nachricht.
- Der Zeitpunkt lässt vermuten, dass die Edelmetallpreise aus Sicht der Shorties die Quartalszahlen oder gar die Jahresabschlüsse versauen könnten.
- Wer Gewinne vor den handelsschwachen Feiertagen mitnehmen und nicht unter dem Weihnachtsbaum Kurs verfolgen wollte, hat dies schon vor Weihnachten getan.
- Die Kursrückgänge war kein allmähliches Abbrökeln, wie es sich bei Gewinnmitnahmen zeigt, sondern waren steil, was für eine hohe Zahl gleichzeitig erteilter Verkaufsorder spricht.
- Gegen Abend ging den Shorties dann die Kraft aus und heute gehen die Edelmetallmärkte schon wieder überdurchschnittlich schnell nach oben. Die Kurssteigerungen heute sind demgegenüber "gesund", weil sie nicht sprunghaft binnen weniger Minuten, sondern über viele Stunden am Tag ablaufen - wie es halt normalem Marktverhalten entspricht, wenn Anleger zwischenzeitlich günstigere Kurse zum Einstieg nutzen.
Es wird sich nichts ändern . Du bist immer zu schnell … zu laut … und liegst falsch 🤷♂️