Hensoldt-Memory Express-Zertifikat mit 7,95% Zinsen und 50% Schutz

Anleger, die sich für ein Investment in die Hensoldt-Aktie interessieren, aber das unbestreitbare Kursrisiko der direkten Aktienveranlagung zugunsten eines hohen Sicherheitspuffers und regelmäßiger Kuponzahlungen eintauschen wollen, könnten eine Investition in ein Memory Express-Zertifikat mit fixen Kupons ins Auge fassen.

7,95% Zinsen und 50% Schutz

Der Hensoldt-Schlusskurs vom 9.1.26 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 50 Prozent des Startwertes wird sich der Kuponausfall-Level und die am 9.1.32 aktivierte Barriere befinden. Die für jedes Laufzeitjahr in Aussicht stehende Zinszahlung beträgt 7,95 Prozent. Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Beobachtungstage, erstmals am 11.1.27, auf oder oberhalb der der vorzeitigen Tilgungslevel, die ab dem zweiten Laufzeitjahr im Sinner der Anleger um jeweils 5 Prozent gesenkt werden, dann wird das Zertifikat inklusive der Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt.

Notiert die Aktie an einem der Beobachtungstage zwischen der Barriere von 50 Prozent und dem Tilgungslevel, dann wird nur der Zinskupon ausgeschüttet. Unterschreitet die Aktie an einem der Stichtage die Barriere, dann fällt die Zinszahlung aus. Diese wird aber nachbezahlt, wenn sich der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere befindet. Hält sich der Aktienkurs am Bewertungstag (9.1.32) oberhalb der Barriere von 50 Prozent des Startwertes auf, dann wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis von 1.000 Euro zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 9.1.26 errechneten Anzahl von Hensoldt-Aktien getilgt, wobei Anleger den Gegenwert von Bruchstückanteilen gutgeschrieben bekommen.

Das UBS-Express-Zertifikate mit Memory Kupon auf die Hensoldt-Aktie (ISIN: DE000UBS0M57, maximale Laufzeit bis 16.1.32, können noch bis 9.1.26 mit 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

Dieses Zertifikat ermöglicht Anlegern in maximal 6 Jahren – sofern es nicht vorzeitig zurückbezahlt wird – bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Jahresbruttorendite von 7,95 Prozent pro Jahr.