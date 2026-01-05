ConocoPhillips Aktie mit starker Tagesperformance - 05.01.2026

Die ConocoPhillips Aktie notiert aktuell bei 90,77€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,57 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,17 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ConocoPhillips Aktie. Nach einem Plus von +1,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 90,77€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ConocoPhillips ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration, Produktion und Vermarktung von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es bietet Rohöl, Erdgas, LNG und NGL an und ist eines der größten unabhängigen Explorations- und Produktionsunternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron, BP und Royal Dutch Shell. ConocoPhillips punktet mit globaler Präsenz, technologischen Innovationen und kosteneffizienter Produktion.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ConocoPhillips Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +4,06 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ConocoPhillips Aktie damit um +6,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ConocoPhillips um +4,10 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

ConocoPhillips Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,81 % 1 Monat +4,72 % 3 Monate +4,06 % 1 Jahr -15,20 %

Informationen zur ConocoPhillips Aktie

Es gibt 1 Mrd. ConocoPhillips Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,93 Mrd.EUR € wert.

ConocoPhillips Aktie jetzt kaufen?

Ob die ConocoPhillips Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ConocoPhillips Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.