Wirtschaft
Dax startet freundlich - Lage in Venezuela im Fokus
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.735 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Infineon und Airbus, am Ende die Münchener Rück, die Hannover Rück und Eon.
"Heute kommt auf dem Parkett an dem Thema Venezuela niemand vorbei", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "So außerordentlich die Ereignisse auch sein mögen, Anleger können sich vielleicht mit einem einmaligen Event arrangieren." Was jetzt allerdings niemand gebrauchen könne, sei eine geopolitische Kettenreaktion. "Der Dax könnte mit dem Rückenwind steigender internationaler Börsen einen weiteren Versuch unternehmen, das Rekordhoch zu testen. Gelingt der Ausbruch über dieses bei guten Handelsumsätzen, könnte es zu einer raschen Zunahme der Dynamik nach oben kommen."
"Heute kommt auf dem Parkett an dem Thema Venezuela niemand vorbei", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "So außerordentlich die Ereignisse auch sein mögen, Anleger können sich vielleicht mit einem einmaligen Event arrangieren." Was jetzt allerdings niemand gebrauchen könne, sei eine geopolitische Kettenreaktion. "Der Dax könnte mit dem Rückenwind steigender internationaler Börsen einen weiteren Versuch unternehmen, das Rekordhoch zu testen. Gelingt der Ausbruch über dieses bei guten Handelsumsätzen, könnte es zu einer raschen Zunahme der Dynamik nach oben kommen."
Anzeige
Präsentiert von
Reaktionen am Ölmarkt gab es durch die Situation in Venezuela bisher kaum. "Das Angebot auf dem weltweiten Ölmarkt ist so üppig, dass trotz Venezuela auch kurzfristig kein starker Preisanstieg zu erwarten ist", so Stanzl. Es sei gut möglich, dass es jetzt zu einer temporär geringeren Versorgung mit venezolanischem Öl komme, was aber kaum einen Unterschied mache. "Eine viel größere Rolle spielt die Wahrscheinlichkeit mittelfristig steigender Ölexporte aus Venezuela, die das ohnehin schon üppige Angebot weiter erhöhen könnten", so der Marktexperte. "Ölhändler blicken auf die Lage in drei bis sechs Monaten und bereiten sich auf fallende Preise vor."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1692 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8553 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,26 US-Dollar; das waren 49 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1692 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8553 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,26 US-Dollar; das waren 49 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursprognose von Rheinmetall vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen. Nutzer sehen US‑Neuausrichtung und Großaufträge als Kurstreiber, erwarten Anstiege bis bzw. über das ATH (~2000€; in Extremen 5000€), verweisen auf Marktkapitalisierung (~75 Mrd.€) und Vergleiche zu Wettbewerbern. Diskutiert werden technische Trendfortsetzung, viele 1‑Stück‑Trades auf Gettex und Risiken wie Kapitalverzehr.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Friseuse schrieb gestern 12:32
mitdiskutieren »
EU-Europa hat ein BIP von 18 Billionen und Deutschland bringt 4,3 Billionen € auf die Waage, es besteht auch aus der Risikokonkretisierung überhaupt kein Grund Russlands Kalkül einer kriegsökonomischen Durchsetzung weiter eine Chance zu lassen.
Die historische Notwendigkeit haben selbst Teile der SPD mit der Zeitenwende von Scholz in der Richtung richtig begriffen, die Zeit von ignoranter Säuseldiplomatie und einem fatalen Risikoaufbau (Schröder,Steinmeier) ist vorbei und jetzt gilt es historisch zielführend zu werden. Inzwischen führt Russland als "hybrid" verniedlichte Kriegsansätze offen erkennbar selbst bei uns aus, da wird es Entscheidungsträgern weiter zu Entscheidungen und Handlung befähigen.
Hier reden wir über eine Marktkapitalisierung von 75 Mrd.€, bei Hensoldt immer noch deutlich unter 10 Mrd. Für das akut zentrale Thema ist das wenig, besteht deutlich Luft nach oben. Eine Raytheon allein bringt es über 200 Mrd$.
5000€ für die Aktie hier wirkt gefühlt viel, macht gut 200 Mrd€ Marktkapitalisierung und ist charttechnisch im mittelfristigen Trendfortsetzungsrahmen oben und noch vor Übertreibung. Im Jahreszyklus steht auch Hausse an, ich glaube die 5000€ bald selbst. Dann ist auch schön, die Mission erfüllt und der Frieden in Europa kann kommen.
Allen ein gutes 2006 und vor allem Gesundheit, Glück und mögen sich Wünsche erfüllen.
sebaldo schrieb 03.01.26, 10:33
mitdiskutieren »
Jetzt sind wir hier schon so weit, dass jeder kriegerische Akt auf der Welt bejubelt wird, weil es angeblich gut für den Kurs von Rheinmetall ist. Traurig. 😕😕
Thorcania schrieb 01.01.26, 10:17
Die Anmerkung kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich lese hier durchaus oft Argumente der Bullenfraktion, auch harte Fakten und Zahlen. Dagegen wirken die Erwiderungen von bestimmten Usern wie Getrolle, weil nur Bauchi Bauchi. Kritik ist wichtig, fundierte erst recht. Aber diese Wahrnehmung jetzt ist schon selektiv.mitdiskutieren »
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte