    Aktie steigt stark

    Rheinmetall: Bundeswehr-Auftrag beschert neue Mega-Einnahmen

    Großauftrag für Rheinmetall: Die Bundeswehr stockt den Rahmenvertrag der 30mm-Munition für den Puma massiv auf. Doch das ist nicht der einzige neue Auftrag.

    • Bundeswehr bestellt mehr 30mm-Munition für Puma.
    • Rahmenvertrag über eine Milliarde Euro erweitert.
    • Rheinmetall-Aktie steigt um 6,84 Prozent.
    Rheinmetall: Bundeswehr-Auftrag beschert neue Mega-Einnahmen
    Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Wie Rheinmetall am Montag in einer Pressemitteilung mitteilt, hat die Bundeswehr für das Rüstungsunternehmen erneut einen Lieferauftrag für 30mm-Schützenpanzermunition erteilt. Es wurden für den Schützenpanzer Puma weitere Patronen aus einem 2022 geschlossenen und jetzt erweiterten Rahmenvertrag bestellt. Der neue Auftrag spült Rheinmetall mehrere hundert Millionen Euro in die Kasse.

    Der Rahmenvertrag, der im Dezember 2022 über die Lieferung von Munition im Kaliber 30mm x 173 für den Schützenpanzer Puma geschlossen wurde, wurde nun erweitert: Hierbei stockten beide Parteien die Liefermenge und das Auftragsvolumen nach oben. Der Vertrag beinhaltet nun die Lieferung einer hohen sechsstelligen Anzahl an Patronen mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro. 

    Zudem teilte Rheinmetall mit, dass in einem zusätzlichen Abruf eine Munitionsmenge in mittlerer sechsstelliger Stückzahl für mehrere hundert Millionen Euro beauftragt wurde.

    Die Aktie von Rheinmetall ist am Montag (11:10 Uhr MEZ) 6,84 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 1711,50 Euro. Zuletzt setzten Analystenhäuser Mitte Dezember hohe Kursziele auf die Rheinmetall-Aktie. Sowohl Barclays, als auch Jefferies und JPMorgan stuften Rheinmetall auf "Buy" und gaben bis zu 31 Prozent höhere Kursziele aus. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,09 % und einem Kurs von 1.715EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
