Rheinmetall: Bundeswehr-Auftrag beschert neue Mega-Einnahmen

Wie Rheinmetall am Montag in einer Pressemitteilung mitteilt, hat die Bundeswehr für das Rüstungsunternehmen erneut einen Lieferauftrag für 30mm-Schützenpanzermunition erteilt. Es wurden für den Schützenpanzer Puma weitere Patronen aus einem 2022 geschlossenen und jetzt erweiterten Rahmenvertrag bestellt. Der neue Auftrag spült Rheinmetall mehrere hundert Millionen Euro in die Kasse.

Der Rahmenvertrag, der im Dezember 2022 über die Lieferung von Munition im Kaliber 30mm x 173 für den Schützenpanzer Puma geschlossen wurde, wurde nun erweitert: Hierbei stockten beide Parteien die Liefermenge und das Auftragsvolumen nach oben. Der Vertrag beinhaltet nun die Lieferung einer hohen sechsstelligen Anzahl an Patronen mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro.