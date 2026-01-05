BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing nach der Attacke der USA auf Venezuela auf "Outperform" mit einem Kursziel von 267 US-Dollar belassen. Fast immer, wenn Drohungen militärischer Aktionen zunähmen, stiegen auch die Rüstungsbudgets, was positiv für Rüstungsaktien sei, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu US-Rüstungskonzernen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 05:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 195,5EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
