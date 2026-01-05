    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    NRW schickt Notstrom-Anhänger nach Berlin

    • NRW bietet Berlin Notstromgeräte nach Anschlag an.
    • Bis zu 25 Notstrom-Anhänger sollen geliefert werden.
    • Tausende Haushalte in Berlin ohne Strom seit Samstag.
    DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin hat das Land NRW die Unterstützung mit Notstromgeräten für die Bundeshauptstadt angeboten. Das bestätigte das Innenministerium in Düsseldorf auf Anfrage.

    Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte das Hilfsangebot im Gespräch mit der "Abendschau" des rbb angenommen. Laut einem Sprecher geht es um bis zu 25 sogenannte Notstrom-Anhänger, die samt Personal nach Berlin gebracht werden sollen.

    In der Bundeshauptstadt sind Tausende Haushalte seit Samstag ohne Strom. Eine linksradikale Gruppe hat sich zu dem Anschlag auf wichtige Kabel nahe einem Kraftwerk im Berliner Südwesten bekannt.

    Das Land NRW hatte im Zuge der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs Millionen Euro in die Beschaffung von Notstromaggregaten investiert./ola/DP/mis





