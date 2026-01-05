Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 05.01. - FTSE Athex 20 stark +1,91 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.795,50 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: Rheinmetall +7,07 %, Siemens Energy +3,21 %, Bayer +2,56 %
Flop-Werte: Hannover Rueck -2,65 %, Münchener Rück -2,19 %, E.ON -1,55 %
Der MDAX steht bei 31.261,00 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.
Top-Werte: RENK Group +7,22 %, HENSOLDT +7,00 %, AIXTRON +5,25 %
Flop-Werte: Talanx -2,40 %, Delivery Hero -2,32 %, freenet -2,22 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.664,13 PKT und steigt um +1,03 %.
Top-Werte: HENSOLDT +7,00 %, SILTRONIC AG +6,27 %, AIXTRON +5,25 %
Flop-Werte: freenet -2,22 %, Nordex -2,00 %, TeamViewer -1,46 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:51) bei 5.904,99 PKT und steigt um +0,73 %.
Top-Werte: Rheinmetall +7,07 %, Siemens Energy +3,21 %, ASML Holding +2,88 %
Flop-Werte: TotalEnergies -3,15 %, Münchener Rück -2,19 %, Sanofi -1,64 %
Der ATX steht aktuell (09:59:53) bei 5.358,31 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +3,61 %, Lenzing +2,29 %, STRABAG +2,04 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,34 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,64 %, UNIQA Insurance Group -1,04 %
Der SMI bewegt sich bei 13.177,48 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: ABB +3,06 %, Alcon +2,42 %, Partners Group Holding +1,44 %
Flop-Werte: Swiss Re -2,89 %, Zurich Insurance Group -2,61 %, Nestle -2,23 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.238,79 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Eurofins Scientific +5,49 %, Thales +3,36 %, Airbus +2,03 %
Flop-Werte: TotalEnergies -3,15 %, ORANGE -2,19 %, Sanofi -1,64 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.902,86 PKT und steigt um +0,69 %.
Top-Werte: ABB +3,06 %, Sandvik +1,41 %, Volvo Registered (B) +1,34 %
Flop-Werte: Telia Company -2,22 %, Tele2 (B) -2,05 %, Swedbank Shs(A) -1,38 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.330,00 PKT und steigt um +1,91 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,56 %, Viohalco +0,25 %, Public Power +0,05 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,16 %, Jumbo -1,04 %, Coca-Cola HBC -0,99 %
