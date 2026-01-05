    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTX Corporation Reg Shs AktievorwärtsNachrichten zu RTX Corporation Reg Shs

    AKTIEN IM FOKUS

    Rüstungswerte weiter erholt - Ukraine und Venezuela im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsaktien steigen wegen geopolitischer Konflikte.
    • Rheinmetall, Hensoldt und Renk bis zu 7% im Plus.
    • Militärische Spannungen fördern Rüstungsausgaben weltweit.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der zunehmenden geopolitischen Konflikte haben Rüstungsaktien am Montag zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt gezählt. Für die Papiere von Rheinmetall , des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt und des Panzergetriebeherstellers Renk ging es um bis zu sieben Prozent nach oben.

    Damit holten die Papiere ihre Verluste des vierten Quartals weiter auf. Da hatten viele Anleger die zuvor bärenstarken Kursentwicklungen genutzt, um Kasse zu machen - auch in der Hoffnung auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

    Diese Hoffnungen haben sich bisher allerdings nicht bewahrheitet, da Russland sich echten Fortschritten weiterhin verweigert. Hinzu kommt nun noch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela. Zudem drohte nach dem Angriff auf Venezuela US-Präsident Donald Trump jetzt auch Kolumbien.

    "Fast immer, wenn die Gefahr militärischer Maßnahmen zunimmt, steigen die Rüstungsausgaben, was zu positiven Trends für Verteidigungsaktien führt", schrieb Branchenexperte Douglas Harned von Bernstein Research am Montag mit Blick auf US-Rüstungskonzerne.

    Sollte nun Geld im Zusammenhang mit Venezuela oder andere solcher Aktionen benötigt werden, dürfte dieses eher noch auf die bisher geplanten US-Rüstungsausgaben obendrauf kommen./mis/zb

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 195,3 auf Tradegate (05. Januar 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +7,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 78,92 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +19,19 %/+30,81 % bedeutet.




