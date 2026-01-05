    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BMW Bank GmbH / Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Stephan Cohnen wird Geschäftsführer ab 1. Januar 2026.
    • Fokus auf digitale Transformation und Kundenservice.
    • BMW Bank setzt auf effiziente, moderne Strukturen.
    OTS - BMW Bank GmbH / Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, Prozesse, IT (FOTO) München (ots) - Zum 1. Januar 2026 rückt Stephan Cohnen, bislang Leiter Kundenservice, Prozesse und IT, in die Geschäftsführung auf. Er ergänzt das bestehende Führungsteam um Stefan Hienzsch, Joachim Herr, Torsten Matheis und Kerstin Zerbst.

    Bereits seit dem 1. Januar 2024 leitet Stephan Cohnen den Geschäftsbereich Kundenservice, Prozesse und IT bei der BMW Bank, bevor er nun vom Aufsichtsrat in die Geschäftsführung berufen wurde. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen innerhalb von BMW Group Financial Services in Deutschland, Großbritannien und Belgien inne. Der studierte Betriebswirt begann seine Karriere als Berater mit Schwerpunkt IT und Transformation.

    "Stephan Cohnen hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie klar und vorausschauend er technologische und prozessuale Weiterentwicklungen gestaltet. Er verbindet strategische Kompetenz mit operativer Umsetzungsstärke und einem ausgeprägten Verständnis für Kundenbedürfnisse. Mit ihm haben wir einen Experten, der die BMW Bank auf ihrem Weg der digitalen Transformation entscheidend stärkt", sagt Stefan Hienzsch, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW Bank GmbH.

    Stephan Cohnen sieht seine Rolle als konsequente Fortsetzung der operativen Transformation: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrats. Gemeinsam mit meinem Team werde ich die BMW Bank als modernen, digitalen Finanzdienstleister weiter profilieren. Dabei werden wir die Verzahnung von erstklassigem Kundenservice, effizienten Prozessen und zukunftsweisenden, resilienten IT-Services nutzen, um unseren Kunden und Partnern ein echtes Premium-Erlebnis zu bieten."

    Strategische Weichenstellung für die Zukunft

    Die BMW Bank richtet ihre Organisation seit mehreren Jahren konsequent auf moderne, effiziente und technologisch leistungsfähige Strukturen aus. Digitale Schnittstellen, stabile IT-Architekturen und eine kundenzentrierte Prozessgestaltung treiben diese Transformation voran. Mit der Berufung von Stephan Cohnen in die Geschäftsführung setzt die BMW Bank ein klares Signal für Kontinuität, operative Exzellenz und Innovationskraft.

    Informationen für die Redaktionen

    Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.

    Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.

    Medienkontakt:

    BMW Bank GmbH
    Christoph Güttner
    E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de
    Telefon: +49-89-3184-1703

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6190060 OTS: BMW Bank GmbH






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS BMW Bank GmbH / Stephan Cohnen wird Geschäftsführer Kundenservice, ... Zum 1. Januar 2026 rückt Stephan Cohnen, bislang Leiter Kundenservice, Prozesse und IT, in die Geschäftsführung auf. Er ergänzt das bestehende Führungsteam um Stefan Hienzsch, Joachim Herr, Torsten Matheis und Kerstin Zerbst. Bereits seit dem 1. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     