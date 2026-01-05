Secunet Security Networks Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 05.01.2026

Mit einer Performance von +3,83 % konnte die Secunet Security Networks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 190,00€, mit einem Plus von +3,83 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Secunet Security Networks in den letzten drei Monaten Verluste von -2,63 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Secunet Security Networks auf -0,22 %.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,64 % 1 Monat +0,98 % 3 Monate -2,63 % 1 Jahr +49,43 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. € wert.

Neues Jahr, neue Herausforderungen. Für ein von vielen Unsicherheiten geprägtes Jahr war 2025 ein erstaunlich gutes Börsenjahr. Und vieles spricht für weitere Marktgewinne 2026. Wir haben uns schon positioniert.

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.