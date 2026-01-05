JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 33,50 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Harry Gowers erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen vor den Zahlen der Airline für das dritte Geschäftsquartal. Beim Nettogewinn liegt er mit 83 Millionen Euro deutlich über den Marktschätzungen. Treiber seien steigende Ticketpreise./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 29,61EUR auf Tradegate (05. Januar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,50

Kursziel alt: 33,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

