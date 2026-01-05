freenet Aktie fällt um -2,49 % - 05.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die freenet Aktie. Sie fällt um -2,49 % auf 29,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,81 %, geht es heute bei der freenet Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die freenet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,04 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um +1,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,90 %. Im Jahr 2026 gab es für freenet bisher ein Plus von +0,81 %.

freenet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,57 % 1 Monat +5,90 % 3 Monate +12,04 % 1 Jahr +5,30 %

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,47 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.