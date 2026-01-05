    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlgo Grande Copper AktievorwärtsNachrichten zu Algo Grande Copper

    Ressource im Visier

    Neuer Explorer forciert hochgradiges Kupferprojekt in Mexikos Metall-Hotspot

    Algo Grande Copper entwickelt das Adelita-Projekt, ein hochgradiges Kupfer-Gold-Silber-System (Skarn–Porphyr) in Mexikos bedeutendster Kupferregion Sonora. Auf Basis historischer Daten und moderner Exploration arbeitet das Unternehmen fokussiert an der Abgrenzung einer Kupferressource.

     

    Kupferprojekt mit Tiefgang und Strategie

     

    Mit der vollständigen Übernahme des Adelita-Projekts im mexikanischen Bundesstaat Sonora hat Algo Grande Copper (ISIN: CA48850D2005, WKN: A40Y3D) einen wichtigen Grundstein für seine Neuausrichtung gelegt. Der börsennotierte Kupferexplorer mit Sitz in Kanada entstand aus dem früheren Unternehmen Kenadyr Metals und verfolgt nun einen klaren Fokus: Hochgradige Kupferprojekte mit Entwicklungspotenzial voranzubringen – schnell, effizient und technologiegestützt.

     

    Das Projekt Adelita ist kein Startpunkt im luftleeren Raum, sondern baut auf rund 8 Millionen US-Dollar an historischer Exploration auf. Mit Bohrergebnissen von bis zu 16 Metern mit fast 2 Prozent Kupfer sowie signifikanten Gold- und Silberbeimischungen liegt eine aussichtsreiche Basis vor. Erste unternehmenseigene Bohrarbeiten haben bereits begonnen und sollen 2026 fortgeführt werden, um Tiefen- und seitliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu testen.

     

    Algo Grande verfolgt dabei einen strukturierten Entwicklungsplan, der die Erweiterung bereits identifizierter mineralisierter Zonen priorisiert und diese systematisch durch zusätzliche Zielgebiete ergänzt. Die Nähe zur bestehenden Infrastruktur, gute Erreichbarkeit sowie starke geologische Lage im produktiven Sonora-Arizona-Kupfergürtel machen das Projekt besonders attraktiv.

     

    Cerro Grande als Schlüsselprojekt mit Expansionschancen

     

    Zentraler Bestandteil des Projekts ist die Skarn-Entdeckung Cerro Grande, die durch ihre hohen Kupfergehalte und eine günstige Geometrie für eine kosteneffiziente Entwicklung spricht. Technische Analysen deuten auf eine Tiefenausdehnung von über 350 Metern sowie eine mögliche seitliche Erweiterung über mehr als einen Kilometer hin. Hinweise auf ein darunterliegendes porphyrisches Quellsystem könnten das Projekt zusätzlich aufwerten.

     

    Besonders interessant: Die Mineralisierung tritt zum Teil oberflächennah auf, was Explorations- und Entwicklungskosten potenziell senkt. Parallel dazu wurden mehrere neue Skarn-Zielzonen identifiziert, darunter Las Tablas, Cerro Potrero, Potrero Süd und Mezquital. Letzteres gilt als aussichtsreiches Porphyr-Ziel mit Distriktpotenzial. Der anstehende Explorationsfahrplan sieht zunächst 3.000 Bohrmeter im Kernbereich vor, gefolgt von bis zu 8.000 weiteren Metern zur Erschließung neuer Gebiete.

