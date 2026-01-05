AKTIE IM FOKUS 2
Gewinnmitnahmen belasten Nordex nach Rally
- Anleger realisieren Gewinne nach Hoch seit 2007.
- Aktienkurs fiel um 2,8% auf 29,40 Euro.
- Nordex erhielt Aufträge für 73 Windanlagen.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Sprung auf ein weiteres Hoch seit Ende 2007 haben Anleger bei den Aktien von Nordex am Montag erst einmal Kasse gemacht. Nach einem anfänglichen Sprung bis zu 1,1 Prozent auf 30,60 Euro ging es am Vormittag um 2,8 Prozent auf 29,40 Euro nach unten. Das bedeutete den letzten Platz im MDax.
Der anfängliche Rückenwind durch Aufträge aus Kanada verpuffte damit zunächst. Wie Nordex am Morgen mitgeteilt hatte, seien Ende vergangenen Jahres weitere Aufträge zur Lieferung und Installation von 73 Windenergieanlagen eingegangen. Die Kapazität liege bei insgesamt 508 Megawatt. Zum Vergleich: Das entspricht fast einem Viertel der Bestellungen des zweiten sowie des dritten Quartals.
Nordex hatte schon 2025 stark von der Nachfrage nach Windkraftanlagen im Zuge des weltweiten Ausbaus der erneuerbaren Energie profitiert. Mit einem Kursplus von fast 160 Prozent waren die Papiere unter den Favoriten im MDax gewesen./mis/zb
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 29,62 auf Tradegate (05. Januar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,19 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -27,96 %/+1,51 % bedeutet.
