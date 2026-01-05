Kaum profitabel, schon aggressiv: Xiaomi zieht das Ziel brutal nach oben

Xiaomis Vorstoß in den Elektrofahrzeugmarkt hat sich schneller als erwartet ausgezahlt. Nach Unternehmensangaben wurde das Geschäft im November profitabel – rund 18 Monate nach der Einführung der ersten Elektro-Limousine SU7. Damit erreichte Xiaomi die Gewinnschwelle in weniger als der Hälfte der Zeit, die Tesla dafür benötigte. Trotz dieses Meilensteins blieb die Aktie im vergangenen Jahr unter Druck, da Investoren angesichts von Überkapazitäten und einer schwächeren Nachfrage im chinesischen E-Auto-Markt vorsichtig blieben.

Xiaomi will den Schwung aus seinem erfolgreichen Einstieg in den Markt für Elektrofahrzeuge nutzen und hat sein Auslieferungsziel für 2026 deutlich angehoben. Der Konzern plant, in diesem Jahr 550.000 Fahrzeuge auszuliefern, was einem Plus von 34 Prozent gegenüber dem Absatz von 410.000 Einheiten im Vorjahr entspricht. Gründer und CEO Lei Jun stellte das Ziel am Wochenende in einem Livestream vor und unterstrich damit die strategische Bedeutung der E-Auto-Sparte für den Konzern.

Operativ rückt Xiaomi die neue Modellgeneration nun stärker in den Fokus. Im Zentrum steht der SUV YU7, den Lei Jun zuletzt öffentlich detailliert präsentierte, um Gerüchten über mögliche Qualitätseinbußen entgegenzutreten. Nach Aussage des Managements soll das Modell denselben Qualitätsstandards folgen wie der SU7 und 2026 eine zentrale Rolle im Absatzmix spielen. Parallel plant Xiaomi, sein Portfolio weiter auszubauen. Medienberichten zufolge könnten bis zu vier neue Modelle oder Überarbeitungen erscheinen, darunter ein fünf- und ein siebensitziger SUV mit Reichweitenverlängerung.

Gleichzeitig bereitet der Konzern die internationale Expansion seines E-Auto-Geschäfts für 2027 vor. Rückenwind erhält Xiaomi dabei auch von positiven Stimmen aus der Branche. Der frühere Volkswagen-China-Chef Karl-Thomas Neumann bezeichnete den leistungsstarken SU7 Ultra als "lautes Warnsignal" für westliche Hersteller, während Tech-Reviewer Marques Brownlee die Software-Integration der Limousine als "fantastisch" lobte.

Neben der Mobilitätsoffensive treibt Xiaomi auch die technologische Eigenständigkeit voran. Im Mai stellte Lei Jun mit dem Xring O1 einen eigenen 3-Nanometer-Chip vor, der künftig in neuen Geräten eingesetzt werden soll und mit Lösungen von Apple und Qualcomm konkurrieren soll. Zugleich warnte das Unternehmen vor möglichen Engpässen bei Speicherchips, die das Smartphone-Geschäft in diesem Jahr belasten und zu höheren Preisen führen könnten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



