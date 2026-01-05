HENSOLDT Aktie explodiert - 05.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie steigt um +6,81 % auf 82,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 82,00€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten Verluste von -32,77 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +6,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +5,08 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,02 % 1 Monat +11,70 % 3 Monate -32,77 % 1 Jahr +127,09 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,45 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden geopolitischen Konflikte haben Rüstungsaktien am Montag zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt gezählt. Für die Papiere von Rheinmetall , des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt und des …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.