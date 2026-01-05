Deutsche Anleihen profitieren kaum von US-Militäraktion gegen Venezuela

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag nach dem US-Angriff in Venezuela leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte im Vormittagshandel um 0,09 Prozent auf 127,15 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,90 Prozent.

Generell hielten sich die Kursreaktionen an den Finanzmärkten nach dem US-Angriff gegen Venezuela eher in Grenzen. "Der gewaltsame Sturz des venezolanischen Autokraten Maduro sollte kurzfristig - abseits von Rohstoffen und der Spreads von Venezuela - kein größeres Kapitalmarktthema sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.