    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Videoausblick

    649 Aufrufe 649 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump eskaliert weiter - Öl-Aktien und Silber explodieren, Gold steigt!

    Ist der vorbörsliche Anstieg der US-Öl-Aktien (etwa Chevron +10%) wegen Venezuela und den Aussagen von Trump sachlich gerechtfertigt?

    US-Präsident Trump eskaliert weiter und droht neben Venezuela auch Kolumbien und Kuba mit Interventionen - Öl-Aktien explodieren, ebenso wie Silber, während Gold steigt. Ist der vorbörsliche Anstieg der US-Öl-Aktien (etwa Chevron +10%) wegen Venezuela und den Aussagen von Trump sachlich gerechtfertigt? Nein - es ist vielmehr heiße Luft, denn es ist extrem teuer und bei gegenwärtigen Ölpreisen faktisch unrentabel, das schwer zu fördernde Schweröl Venezuelas bei gleichzeitig kaputter Infrastruktur zu fördern. Aber die Wall Street liebt Narrative - und das neue Narrativ könnte sein: raus aus Tech (KI), rein in Energie-Aktien. Wir stehen nach den Aussagen von Trump (auch zu Grönland)  2026 vor turbulenten geopolitischen Zeiten..

    Hinweise aus Video:

    1. Goldpreis steigt mit Venezuela-Krise auf 4.426 Dollar, Silber +4%

    2. DAX auf Rekordkurs – diese Daten könnten die Rally kippen

     

    Das Video "Trump eskaliert weiter - Öl-Aktien und Silber explodieren, Gold steigt!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Trump eskaliert weiter - Öl-Aktien und Silber explodieren, Gold steigt! US-Präsident Trump eskaliert weiter und droht neben Venezuela auch Kolumbien und Kuba mit Interventionen - Öl-Aktien explodieren, ebenso wie Silber, während Gold steigt
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     