US-Präsident Trump eskaliert weiter und droht neben Venezuela auch Kolumbien und Kuba mit Interventionen - Öl-Aktien explodieren, ebenso wie Silber, während Gold steigt. Ist der vorbörsliche Anstieg der US-Öl-Aktien (etwa Chevron +10%) wegen Venezuela und den Aussagen von Trump sachlich gerechtfertigt? Nein - es ist vielmehr heiße Luft, denn es ist extrem teuer und bei gegenwärtigen Ölpreisen faktisch unrentabel, das schwer zu fördernde Schweröl Venezuelas bei gleichzeitig kaputter Infrastruktur zu fördern. Aber die Wall Street liebt Narrative - und das neue Narrativ könnte sein: raus aus Tech (KI), rein in Energie-Aktien. Wir stehen nach den Aussagen von Trump (auch zu Grönland) 2026 vor turbulenten geopolitischen Zeiten..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis steigt mit Venezuela-Krise auf 4.426 Dollar, Silber +4%

2. DAX auf Rekordkurs – diese Daten könnten die Rally kippen

Das Video "Trump eskaliert weiter - Öl-Aktien und Silber explodieren, Gold steigt!" sehen Sie hier..