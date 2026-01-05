Private Assets übernimmt französische TAM Groupe – Neuer Meilenstein
Mit dem erfolgreichen Erwerb der französischen TAM Groupe zum Jahresende 2025 stärkt Private Assets SE & Co. KGaA ihre Position im europäischen Betonbau-Spezialmarkt.
Foto: adobe.stock.com
- Private Assets SE & Co. KGaA hat den Erwerb der französischen TAM Groupe zum Jahresende 2025 erfolgreich abgeschlossen.
- Die TAM Groupe ist in Frankreich Marktführer in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Betonbauindustrie.
- Die Marken der TAM Groupe umfassen Technique Béton, Arteon und Mandelli-Setra.
- Private Assets plant, die Marken und Produktpalette weiterzuentwickeln sowie geografisch zu expandieren und bestehende Märkte auszubauen.
- Die Private Assets SE & Co. KGaA ist auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert und hat ihren Sitz in Hamburg.
- Die Gesellschaft verfolgt eine enge operative Begleitung ihrer Beteiligungen, um schnelle und nachhaltige Veränderungen zu erzielen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte