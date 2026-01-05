    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPrivate Assets AktievorwärtsNachrichten zu Private Assets
    Private Assets übernimmt französische TAM Groupe – Neuer Meilenstein

    Mit dem erfolgreichen Erwerb der französischen TAM Groupe zum Jahresende 2025 stärkt Private Assets SE & Co. KGaA ihre Position im europäischen Betonbau-Spezialmarkt.

    Foto: adobe.stock.com
    • Private Assets SE & Co. KGaA hat den Erwerb der französischen TAM Groupe zum Jahresende 2025 erfolgreich abgeschlossen.
    • Die TAM Groupe ist in Frankreich Marktführer in der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten für die Betonbauindustrie.
    • Die Marken der TAM Groupe umfassen Technique Béton, Arteon und Mandelli-Setra.
    • Private Assets plant, die Marken und Produktpalette weiterzuentwickeln sowie geografisch zu expandieren und bestehende Märkte auszubauen.
    • Die Private Assets SE & Co. KGaA ist auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert und hat ihren Sitz in Hamburg.
    • Die Gesellschaft verfolgt eine enge operative Begleitung ihrer Beteiligungen, um schnelle und nachhaltige Veränderungen zu erzielen.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



