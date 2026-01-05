Nevadas Explorer kennen keinen Winterschlaf

Nevadas Explorer arbeiten mit Hochdruck am Fortschritt ihrer Metallprojekte. Egal ob Ressourcenupdate oder Vorbereitung des ersten Bohrprogramms: Die Winterpause fällt in diesem Jahr kurz aus.

Die Weihnachtsruhe dürfte unter den in der Metallexploration tätigen Geologen dieses Jahr kurz ausgefallen sein. Der Explorer Fairchild Gold (ISIN: CA30371L1013, WKN: A3D1D5) meldete wenige Tage vor Weihnachten noch letzte Ergebnisse des ausgehenden Jahres für das Projekt Nevada Titan im gleichnamigen US-Bundesstaat etwa 26 Meilen südwestlich von Las Vegas.

Fairchild Gold meldet Fortschritte bei Nevada Titan

Eine hochauflösende magnetische Drohnenvermessung konnte acht magnetische Ziele im gesamten Projektgebiet identifizieren. Vor allem das Zielgebiet Pipe hat dabei die Aufmerksamkeit der Fachleute auf sich gezogen. Das Ziel sticht in einer unabhängigen 3D-Modellierung der magnetischen Daten als kompakter, steil ausgerichteter Körper hervor. Zudem gibt es direkte Übereinstimmungen mit der modellierten unterirdischen magnetischen Signatur.

Direkt über dem Ziel wurde eine Probe entnommen. Diese ist stark magnetisch und enthält Magnetit und Granat - Mineralien, die mit einer Skarnquelle übereinstimmen. „Das Vorhandensein von Magnetit bestätigt eine physikalische Quelle für die in der Tiefe identifizierte magnetische Anomalie“, heißt es im Bericht der Fairchild-Geologen.

Die Übereinstimmung zwischen Oberflächengeologie, magnetischen Daten und Oberflächengeochemie bestätigt demnach das Pipe-Ziel als ein vertikal entwickeltes geologisches Merkmal am Rande eines hochgradigen Kupfer-Gold-Skarns.

Auf solchen Kupfer-Gold-Mineralisierungen liegt der Explorationsfokus des Unternehmens. Die Umgebung ist diesbezüglich einschlägig: Auf dem Gebiet von Nevada Titan befinden sich mehr als 100 historische Minen, deren Zeit bis in das frühe 19. Jahrhundert zurückgeht. Darunter war unter anderem die Copperside Mine mit einem historischen Kupfergehalt von 29 %.

Die Geologen verweisen darauf, dass die historischen Minen unter technologisch gänzlich anderen Bedingungen entstanden sind. Fairchild Gold ist überzeugt, dass die Anwendung von modernen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Techniken sich in dieser ertragreichen Umgebung auszahlen könnte.