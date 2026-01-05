Platin holt auf: Starke Performance nach Jahren im Schatten

2025 stand für viele Marktteilnehmer klar im Zeichen von Gold und Silber. Doch im Hintergrund hat sich Platin zusammen mit Palladium deutlich erholt – und einige Analysten sehen 2026 als Jahr, in dem die Platingruppenmetalle (PGMs) noch stärker in den Fokus rücken dürfte.

Silber war 2025 das Zugpferd unter den Edelmetallen und legte fast 150 % zu. Platin folgte mit einem Anstieg von mehr als 126 %, während Palladium rund 80 % zulegen konnte. Trotz dieser kräftigen Rallye haben die PGMs die Entwicklung von Gold und Silber über mehrere Jahre hinweg nicht vollständig aufgeholt.

Jetzt mehr erfahren:

Warum 2026 zum Schlüsseljahr für Platin- und Palladiummarkt werden könnte

