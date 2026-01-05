    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ermittlungen zu Stromausfall noch bei Polizei

    Für Sie zusammengefasst
    • Ermittlungen zum Brandanschlag liegen bei Polizei.
    • Staatsanwaltschaft bisher nicht in den Fall eingebunden.
    • Anschlag wird als terroristisch von Behörden eingestuft.
    Ermittlungen zu Stromausfall noch bei Polizei
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Ermittlungen zu dem Brandanschlag, der im Berliner Südwesten zu einem großen Stromausfall geführt hat, liegen noch komplett bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt ist bisher nicht eingebunden, wie ein Behördensprecher auf Anfrage sagte.

    Im Fall des rund 60-stündigen Stromausfalls in Berlin-Köpenick Mitte September 2025, von dem rund 50.000 Stromkunden betroffen waren, hatte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Sie begründete dies damals mit der "besonderen Bedeutung des Einzelfalls".

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Short
    509,72€
    Basispreis
    5,75
    Ask
    × 6,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    379,24€
    Basispreis
    5,77
    Ask
    × 6,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Spurensuche auf Autobahn

    Im Kontext der Untersuchungen kam es im vergangenen Oktober zu einem großen Polizeieinsatz mit Vollsperrung auf den Autobahnen 100 und 113. Aus Ermittlerkreisen hieß es, Spuren und Beweise zu dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag sollten gesichert werden.

    Die Generalstaatsanwaltschaft macht dazu bis heute keine Angaben. "Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an", sagte der Sprecher lediglich. Nach Einschätzung der Behörden geht der Brandanschlag auf das Konto linksextremer Täter. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben bewerteten die Behörden als authentisch. Es wies demnach Ähnlichkeiten mit einem Bekennerschreiben zu einem vergleichbaren Brandanschlag im Februar 2025 nahe der Tesla-Autofabrik in Brandenburg auf.

    Erneut Anschlag linksextremistischer Gruppe

    Auch der aktuelle Brandanschlag geht nach Einschätzung der Behörden auf das Konto der Gruppe. Ein bei den Behörden eingegangenes Bekennerschreiben mutmaßlicher Linksextremisten ist laut Innensenatorin Iris Spranger (SPD) authentisch.

    Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner stufte den Anschlag als Terrorismus ein. Polizei, Landeskriminalamt und Verfassungsschutz seien eingeschaltet. "Wir sind auch im Austausch mit dem Bundeskriminalamt, mit der Bundesebene, weil das ist ja hier kein Spaß, sondern hier ist ein terroristischer Anschlag passiert", sagte der CDU-Politiker dem RBB.

    Das lange Schreiben der mutmaßlichen Täter "Vulkangruppe" trägt die Überschrift "Den Herrschenden den Saft abdrehen". "In der Gier nach Energie wird die Erde ausgelaugt, ausgesaugt, verbrannt, geschunden, niedergebrannt, vergewaltigt, zerstört", hieß es dort. Das Gaskraftwerk in Lichterfelde sei "erfolgreich sabotiert" worden. "Stromausfälle waren nicht Ziel der Aktion, sondern die fossile Energiewirtschaft", hieß es in dem Schreiben./mvk/DP/zb

    Tesla

    +1,93 %
    -4,74 %
    -2,34 %
    +2,46 %
    -4,86 %
    +257,46 %
    +91,74 %
    +2.654,58 %
    +36.614,84 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 379,8 auf Tradegate (05. Januar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 450,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 247,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -35,19 %/+31,20 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Bewertung und Kursaussichten: Nutzer nennen faire Werte (z. B. 60 EUR), verweisen auf Studien/Analysen mit hohem Abwärtsrisiko, diskutieren charttechnische Muster (Island‑Reversal, Kursziele wie 540 oder 250 USD), sehen fundamentale Risiken (sinkende Absätze, stärkere Konkurrenz, Ende der 4680‑Zelle) und bezweifeln Produkt‑/Produktionsmeldungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ermittlungen zu Stromausfall noch bei Polizei Die Ermittlungen zu dem Brandanschlag, der im Berliner Südwesten zu einem großen Stromausfall geführt hat, liegen noch komplett bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft der Hauptstadt ist bisher nicht eingebunden, wie ein Behördensprecher auf Anfrage …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     