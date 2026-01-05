    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    USA vs. Venezuela

    Geopolitischer Knall: Maduro gestürzt – Anleger fliehen in Gold und Silber

    Politische Unsicherheit und aggressive US-Rhetorik treiben die Edelmetalle. Der Markt setzt weiter auf Absicherung gegen geopolitische Risiken.

    • Politische Unsicherheit treibt Nachfrage nach Edelmetallen.
    • Goldpreis steigt über 4.435 USD, Silber fast 5% höher.
    • Analysten erwarten weiterhin Kursgewinne für Gold 2026.
    Gold und Silber sind zu Wochenbeginn deutlich gestiegen, nachdem die USA am Wochenende den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen hatten. Die Ereignisse erhöhten die geopolitische Unsicherheit und führten zu einer stärkeren Nachfrage nach sicheren Anlagen, während risikoreichere Investments wie Technologieaktien dennoch gefragt blieben.

    Der Spotpreis für Gold legte zeitweise um mehr als 2,4 Prozent zu und stieg auf über 4.435 US-Dollar je Feinunze. Silber verzeichnete einen noch kräftigeren Anstieg und gewann fast 5 Prozent. Marktbeobachter führten die Bewegung auf die Sorge vor politischen Verwerfungen in Lateinamerika zurück. "Die Entführung eines ausländischen Staatsoberhauptes führt natürlich zu einem hohen Maß an Instabilität, und in diesem Umfeld gelten Gold und Silber als solide Absicherung gegen Unsicherheiten", zitiert Reuters Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade.

    Zusätzliche Brisanz erhielt die Lage durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der erklärte, die Vereinigten Staaten planten, Venezuela nach der Absetzung Maduros zu "verwalten". Washington benötige dabei "uneingeschränkten Zugang" zu dem Land, einschließlich seiner Ölreserven. Damit bleibt die künftige Regierungsführung Venezuelas ungewiss.

    Analysten wiesen darauf hin, dass die geopolitischen Risiken kurzfristig zwar gestiegen seien, ein langwieriger militärischer Konflikt jedoch nicht das Basisszenario sei. Christopher Wong von der Oversea-Chinese Banking Corp. erklärte, die Entwicklungen deuteten eher auf eine relativ schnelle Lösung hin, auch wenn die Unsicherheit die Nachfrage nach Edelmetallen zunächst stütze.

    Der aktuelle Preisanstieg baut auf einer außergewöhnlich starken Entwicklung im vergangenen Jahr auf. Gold verzeichnete 2025 mit einem Plus von rund 64 Prozent die beste Jahresperformance seit 1979 und erreichte Ende Dezember ein Rekordhoch. Treiber waren unter anderem kräftige Käufe von Zentralbanken, hohe Zuflüsse in goldgedeckte ETFs sowie mehrere Zinssenkungen der US-Notenbank. Silber schnitt sogar noch besser ab und profitierte zusätzlich von Sorgen über mögliche US-Importzölle auf das Metall.

    Mehrere Großbanken erwarten auch für 2026 weitere Kursgewinne bei Gold. Goldman Sachs sieht in ihrem Basisszenario einen Anstieg auf 4.900 US-Dollar je Feinunze, gestützt durch geopolitische Risiken, eine lockere Geldpolitik und wachsende fiskalische Spannungen in den USA.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



