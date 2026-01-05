    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Venezuela-Aussichten beflügeln US-Ölwerte - Chevron stark

    • US-Ölaktien steigen nach Angriff in Venezuela stark.
    • Chevron verzeichnet vorbörslich 8% Kursgewinn.
    • Trump kündigt Milliardeninvestitionen in Ölsektor an.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem US-Angriff in Venezuela sind die US-Ölaktien am Montag im vorbörslichen Handel überdurchschnittlich stark gefragt. Den größten Kursgewinn verzeichnen die Papiere von Chevron , die vorbörslich zuletzt um acht Prozent zulegten. Dies entspräche im offiziellen Handel an der New York Stock Exchange (Nyse) dem höchsten Stand seit neun Monaten.

    Für die Anteilsscheine von ConocoPhillips ging es ebenfalls um rund sieben Prozent nach oben. Die Titel von ExxonMobil verteuerten sich vorbörslich um 3,3 Prozent.

    US-Präsident Donald Trump kündigte nach der überraschenden Gefangennahme von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro durch die USA am Wochenende an, dass die US-Konzerne in den kommenden Monaten Milliardenbeträge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ölsektors investieren werden.

    Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela noch vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Geschäftspotenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit./edh/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,18 % und einem Kurs von 143,9 auf Tradegate (05. Januar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +12,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 287,35 Mrd..

    Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3900 %.




