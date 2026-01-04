    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Dollar-Index: Short-Positionen schrumpfen, Richtung bleibt offen

    Carsten Stork - Dollar-Index: Short-Positionen schrumpfen, Richtung bleibt offen
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Dollar-Index-Future startete konstruktiv in das neue Jahr und legte in der vergangenen Handelswoche +0,45 % zu. Der Kontrakt stieg dabei kontinuierlich von rund 97,50 Punkten bis auf 98,17 Punkte an und schloss am Freitag nahezu auf dem Wochenhoch. Die Bewegung verlief ruhig, aber stetig – ein Hinweis darauf, dass der Markt zumindest kurzfristig wieder bereit ist, Dollar-Exposure aufzubauen.

    Der Anstieg erfolgt nach einem historisch schwachen Jahr für den US-Dollar. 2025 verzeichnete der Dollar-Index den stärksten Jahresverlust seit 2017, belastet durch sinkende Zinsdifferenzen, fiskalische Unsicherheiten und anhaltende Diskussionen über die geldpolitische Ausrichtung der Fed. Zum Jahresauftakt richtet sich der Blick nun klar auf die anstehenden US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten, die entscheidend dafür sein dürften, ob sich diese Gegenbewegung fortsetzt oder lediglich eine technische Erholung bleibt.

    Besonders interessant bleibt die Entwicklung auf der Positionierungsseite. Das Managed Money war im November noch mit über 15.000 Kontrakten netto short im Dollar-Index positioniert. Bis zum 19.12. wurde diese Short-Position jedoch deutlich reduziert und lag zuletzt nur noch bei 4.595 Kontrakten. Dieser Abbau ist signifikant und signalisiert, dass ein Großteil des ausgeprägten Dollar-Pessimismus bereits aus dem Markt genommen wurde.

    Technisch betrachtet wirkt der jüngste Anstieg stabil, da der Kontrakt ohne größere Rücksetzer zulegen konnte und nahe dem Wochenhoch schloss. Gleichzeitig bleibt das Umfeld durch dünne Liquidität zum Jahresbeginn geprägt, weshalb kurzfristige Bewegungen mit Vorsicht zu interpretieren sind.

    Fazit:
    Der Dollar-Index zeigt zum Jahresstart eine erste Stabilisierung, getragen von Short-Eindeckungen und einer vorsichtigen Neubewertung des Marktes. Die deutliche Reduktion der spekulativen Short-Positionen nimmt dem Abwärtsdruck vorerst den Wind aus den Segeln. Ob daraus mehr als eine technische Erholung entsteht, wird maßgeblich von den kommenden US-Daten und der weiteren Zinserwartung abhängen.

