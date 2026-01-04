Baumwolle-Future – Jahreswechsel ohne Impuls – aber erste konstruktive Signale unter der Oberfläche

Der Cotton Future (ICE US) beendete die letzte Handelswoche des Jahres mit einem leichten Minus von –0,74 % und schloss bei 64,01 US-Cent. Zur Wochenmitte, am 30.12., konnte der Kontrakt noch ein Zwischenhoch bei 64,80 US-Cent markieren, war jedoch nicht in der Lage, dieses Niveau zu halten. In der Folge setzte sich erneut Verkaufsdruck durch, und die zuvor erzielten Gewinne wurden weitgehend abgegeben.







Aus technischer Sicht bleibt das Bild damit zunächst unspektakulär. Baumwolle hat es in den vergangenen Monaten mehrfach nicht geschafft, nachhaltige Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Rückblickend war Cotton einer der träge­sten Soft-Commodity-Kontrakte des Jahres 2025. Auf Jahresbasis ergibt sich eine Performance von –6,43 %. Das Jahr startete noch nahe 68 US-Cent, ohne dass es im weiteren Verlauf zu einer überzeugenden Trendbewegung kam.







Interessant wird der Markt jedoch auf der Positionierungsseite. Die aktuellen COT-Daten zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen weiter deutlich reduziert hat und zuletzt nur noch mit 31.633 Kontrakten netto short positioniert war. Dieser Abbau von Short-Engagements ist aus Marktsicht positiv zu werten und deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck auf spekulativer Ebene spürbar nachlässt.









Unterstützend wirkt zudem die Saisonalität. Historisch tendiert Baumwolle von Jahresbeginn bis etwa Anfang März zu einer freundlicheren Entwicklung. Auch wenn Saisonalität allein kein Auslöser ist, verbessert sie in Kombination mit einer bereinigten Positionierung das Chancen-/Risikoprofil.





Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass Cotton zuletzt kaum als Momentum-Markt überzeugen konnte. Der Kontrakt bewegte sich über weite Strecken in engen Spannen und seine Volatilität blieb deutlich hinter anderen Soft-Commodities zurück. Ob sich daran im neuen Jahr etwas ändert, wird maßgeblich davon abhängen, ob Nachfrageimpulse und Preisstruktur tatsächlich wieder anziehen.







Fazit:



Baumwolle bleibt nach einem schwachen Jahr 2025 zunächst ein Geduldsmarkt. Der jüngste Rücksetzer ändert nichts an der Tatsache, dass sich die spekulative Positionierung deutlich entspannt hat und die saisonale Phase grundsätzlich unterstützend wirkt. Noch fehlt es an klarer Preisdynamik, doch die Voraussetzungen für eine stabilisierende bis leicht konstruktive Entwicklung zum Jahresauftakt sind vorhanden. Entscheidend wird sein, ob Cotton im neuen Jahr endlich aus seiner Lethargie ausbrechen kann.

