    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baumwolle-Future – Jahreswechsel ohne Impuls – aber erste konstruktive Signale unter der Oberfläche

    Der Cotton Future (ICE US) beendete die letzte Handelswoche des Jahres mit einem leichten Minus von –0,74 % und schloss bei 64,01 US-Cent. Zur Wochenmitte, am 30.12., konnte der Kontrakt noch ein Zwischenhoch bei 64,80 US-Cent markieren, war jedoch …

    Carsten Stork - Baumwolle-Future – Jahreswechsel ohne Impuls – aber erste konstruktive Signale unter der Oberfläche
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Cotton Future (ICE US) beendete die letzte Handelswoche des Jahres mit einem leichten Minus von –0,74 % und schloss bei 64,01 US-Cent. Zur Wochenmitte, am 30.12., konnte der Kontrakt noch ein Zwischenhoch bei 64,80 US-Cent markieren, war jedoch nicht in der Lage, dieses Niveau zu halten. In der Folge setzte sich erneut Verkaufsdruck durch, und die zuvor erzielten Gewinne wurden weitgehend abgegeben.

    Aus technischer Sicht bleibt das Bild damit zunächst unspektakulär. Baumwolle hat es in den vergangenen Monaten mehrfach nicht geschafft, nachhaltige Aufwärtsdynamik zu entwickeln. Rückblickend war Cotton einer der träge­sten Soft-Commodity-Kontrakte des Jahres 2025. Auf Jahresbasis ergibt sich eine Performance von –6,43 %. Das Jahr startete noch nahe 68 US-Cent, ohne dass es im weiteren Verlauf zu einer überzeugenden Trendbewegung kam.

    Interessant wird der Markt jedoch auf der Positionierungsseite. Die aktuellen COT-Daten zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen weiter deutlich reduziert hat und zuletzt nur noch mit 31.633 Kontrakten netto short positioniert war. Dieser Abbau von Short-Engagements ist aus Marktsicht positiv zu werten und deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck auf spekulativer Ebene spürbar nachlässt.

    Unterstützend wirkt zudem die Saisonalität. Historisch tendiert Baumwolle von Jahresbeginn bis etwa Anfang März zu einer freundlicheren Entwicklung. Auch wenn Saisonalität allein kein Auslöser ist, verbessert sie in Kombination mit einer bereinigten Positionierung das Chancen-/Risikoprofil.

    Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass Cotton zuletzt kaum als Momentum-Markt überzeugen konnte. Der Kontrakt bewegte sich über weite Strecken in engen Spannen und seine Volatilität blieb deutlich hinter anderen Soft-Commodities zurück. Ob sich daran im neuen Jahr etwas ändert, wird maßgeblich davon abhängen, ob Nachfrageimpulse und Preisstruktur tatsächlich wieder anziehen.

    Fazit:
    Baumwolle bleibt nach einem schwachen Jahr 2025 zunächst ein Geduldsmarkt. Der jüngste Rücksetzer ändert nichts an der Tatsache, dass sich die spekulative Positionierung deutlich entspannt hat und die saisonale Phase grundsätzlich unterstützend wirkt. Noch fehlt es an klarer Preisdynamik, doch die Voraussetzungen für eine stabilisierende bis leicht konstruktive Entwicklung zum Jahresauftakt sind vorhanden. Entscheidend wird sein, ob Cotton im neuen Jahr endlich aus seiner Lethargie ausbrechen kann.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Baumwolle-Future – Jahreswechsel ohne Impuls – aber erste konstruktive Signale unter der Oberfläche Der Cotton Future (ICE US) beendete die letzte Handelswoche des Jahres mit einem leichten Minus von –0,74 % und schloss bei 64,01 US-Cent. Zur Wochenmitte, am 30.12., konnte der Kontrakt noch ein Zwischenhoch bei 64,80 US-Cent markieren, war jedoch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     