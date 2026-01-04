Orangensaft mit Jahresauftakt-Bounce – Erholung läuft, aber der Markt bleibt fragil

Der Orangensaft-Future (ICE US) konnte in der vergangenen Handelswoche zulegen und gewann +2,34 %. Der Kontrakt schloss bei 196,90 US-Cent, nachdem er am 02.01. im Hoch noch bis auf 206,60 US-Cent angestiegen war. Die Marke von 200 US-Cent erwies sich jedoch erneut als Widerstand, sodass ein Teil der Gewinne im weiteren Verlauf wieder abgegeben wurde.







Trotz der jüngsten Erholung bleibt das übergeordnete Bild klar von der massiven Korrektur des vergangenen Jahres geprägt. Seit dem Extremhoch im Dezember 2024 liegt der Orangensaft-Future weiterhin rund –62,24 % im Minus. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass sich der Markt seit den Tiefs Ende November 2025 um nahezu 40 % erholen konnte. Diese Gegenbewegung unterstreicht, wie sensibel der Markt nach der langen Abwärtsphase auf Nachfrage- und Angebotsimpulse reagiert.







Ein Blick auf die COT-Daten zeigt eine leichte Entspannung auf der spekulativen Seite. Das Managed Money ist zwar, wie bereits im Vorwochenbericht erwähnt, auf die Short-Seite gedreht, hat diese Positionen zuletzt jedoch wieder reduziert und hält aktuell nur noch 921 Kontrakte netto short. Diese geringe Netto-Short-Positionierung spricht dafür, dass der unmittelbare Verkaufsdruck nachlässt.







Unterstützend wirkt zudem die Saisonalität. Historisch tendiert Orangensaft von Jahresbeginn bis Anfang Februar eher freundlich. Dieses Muster passt zur aktuellen Erholungsbewegung, auch wenn der Markt weiterhin anfällig für schnelle Richtungswechsel bleibt.







Fazit:



Der Orangensaft-Future zeigt zum Jahresauftakt eine technische Erholung, bleibt jedoch strukturell ein volatiler Markt. Die Abweisung oberhalb von 200 US-Cent mahnt zur Vorsicht, während die nahezu ausgeglichene Positionierung und die positive Saisonalität kurzfristig stützend wirken. Entscheidend wird sein, ob die laufende Erholung über den Widerstandsbereich hinaus getragen werden kann oder ob der Markt erneut in eine Seitwärts- bis Abwärtsphase übergeht.

