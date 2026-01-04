    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Kupfer korrigiert – aber der strukturelle Aufwärtstrend bleibt intakt

    Der Kupfer-Future (CME) gab in der vergangenen Handelswoche um –2,63 % nach und schloss bei 569,80 US-Cent. Der Rücksetzer ändert jedoch nichts an der übergeordnet sehr starken Entwicklung. Seit dem Sell-off im August 2025, ausgelöst durch das …

    Der Kupfer-Future (CME) gab in der vergangenen Handelswoche um –2,63 % nach und schloss bei 569,80 US-Cent. Der Rücksetzer ändert jedoch nichts an der übergeordnet sehr starken Entwicklung. Seit dem Sell-off im August 2025, ausgelöst durch das Wegfallen der Tarife, hat Kupfer eine beeindruckende Aufholbewegung hingelegt. Auf Jahresbasis steht weiterhin ein Plus von 41,74 % zu Buche – ein klares Zeichen für die strukturelle Stärke des Marktes.

    Auch die Positionierungsdaten bestätigen dieses Bild. Laut den COT-Daten per 26.12. hat das Managed Money seine Long-Positionen wieder deutlich aufgestockt und hält aktuell 67.088 Kontrakte netto long. Diese Entwicklung passt gut zum saisonalen Muster und signalisiert, dass spekulatives Kapital weiterhin auf steigende Preise setzt.

    Saisonal befindet sich Kupfer nun in seiner stärksten Phase des Jahres. Historisch folgen die Kurse ab Jahresbeginn häufig einem Aufwärtsmuster, das sich bis Anfang bzw. Mitte April fortsetzen kann. Der Markt verhält sich aktuell sehr regelkonform zu dieser Saisonalität, was die jüngste Konsolidierung eher als gesunde Zwischenpause erscheinen lässt.

    Zusätzliche Unterstützung kommt traditionell von der Nachfrageseite aus China. Nach dem Jahreswechsel normalisieren sich erfahrungsgemäß die industriellen Einkaufszyklen, bevor mit Blick auf das chinesische Neujahr im Februar erste Vorzieheffekte einsetzen. Diese Phase sorgt historisch häufig für eine zunehmende physische Nachfrage, die den Kupfermarkt in den ersten Monaten des Jahres stützt.

    Fazit:
    Der jüngste Wochenrückgang bei Kupfer ist als technische Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu werten. Starke Jahresperformance, zunehmende Long-Positionierung, eine günstige Saisonalität und erwartete Nachfrageimpulse aus China sprechen weiterhin für ein konstruktives Umfeld. Solange das saisonale Muster greift, bleiben weitere Kursanstiege bis ins Frühjahr hinein ein realistisches Szenario.

