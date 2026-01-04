    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKaffee RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kaffee

    Arabica stabilisiert sich nach Korrektur – volatile Konsolidierung rund um 350 US-Cent

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Arabica-Coffee-Future konnte in der vergangenen Handelswoche erneut zulegen und verbuchte zum zweiten Mal in Folge ein Wochenplus, diesmal von +1,92 %. Der Kontrakt schloss bei 355,10 US-Cent, nachdem er im Wochenverlauf eine hohe Volatilität zeigte. Am 30.12. markierte der Markt noch ein Hoch bei 359,30 US-Cent, ehe es am 02.01. zu einem Rücksetzer bis auf 345,20 US-Cent kam. In der Folge setzte jedoch eine stetige Erholung ein, die den Future zurück in den Bereich der 355er-Marke führte.

    Trotz der jüngsten Stabilisierung bleibt der Markt aus übergeordneter Sicht weiterhin in einer Korrekturphase. Seit dem Allzeithoch vom 23. Oktober liegt Arabica noch immer rund –18,92 % im Minus. Auffällig ist jedoch, dass sich der Kontrakt zuletzt zunehmend um den Bereich von 350 US-Cent einpendelt. Diese Zone entwickelt sich damit zu einer wichtigen kurzfristigen Konsolidierungsbasis.

    Die COT-Daten liefern dabei ein eher unterstützendes Signal. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zwar weiter reduziert, hält jedoch weiterhin 23.673 Kontrakte netto long. Diese verbliebene Long-Positionierung wirkt stabilisierend und spricht dafür, dass trotz der vorangegangenen Korrektur weiterhin eine tragfähige spekulative Nachfragebasis im Markt vorhanden ist.

    Fundamental bleibt das Umfeld angespannt. Niedrige Lagerbestände (knapp über 450k Sechzig-Kilo Säcken), wetterbedingte Risiken in Brasilien sowie Produktionsprobleme in weiteren Anbauregionen sorgen weiterhin für strukturelle Unterstützung. Gleichzeitig fehlt es dem Markt aktuell an neuen Impulsen, um unmittelbar wieder in eine ausgeprägte Trendbewegung überzugehen.

    Auch die Saisonalität fügt sich in dieses Bild ein. Historisch tendiert Arabica zum Jahresauftakt eher seitwärts, mit maximal leichtem Aufwärtsbias bis Mitte Januar, bevor sich die Dynamik häufig beruhigt.

    Fazit:
    Arabica befindet sich nach der starken Korrektur in einer volatilen, aber konstruktiven Konsolidierungsphase. Die Stabilisierung um 350 US-Cent, getragen von einer weiterhin vorhandenen Long-Positionierung, spricht gegen weiteren unmittelbaren Abgabedruck. Kurzfristig überwiegt ein seitwärtsgerichtetes Szenario, während das übergeordnete Marktumfeld anfällig für wetter- und angebotsbedingte Ausschläge bleibt.

