Gold unter Druck: Wochenverlust von 4,82% trifft überhitzten Markt – Struktur bleibt intakt

Der Gold-Future (COMEX) verzeichnete in der vergangenen Handelswoche einen deutlichen Rücksetzer von –4,82 %. Nach den starken und teils steilen Anstiegen der Vorwochen kam es zum Jahresende erstmals zu einer spürbaren Konsolidierungsbewegung, die sehr wahrscheinlich durch Gewinnmitnahmen ausgelöst wurde. Zusätzlich verschärft wurde der Abgabedruck durch Marginerhöhungen an der COMEX: Ende Dezember wurden die Margin für Gold-Futures angehoben, bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit. Solche Marginanpassungen führen erfahrungsgemäß zu Zwangsliquidationen oder Positionsreduktionen auf der Long-Seite und verstärken kurzfristige Abwärtsbewegungen – insbesondere in überdehnten Märkten.







Trotz dieser Korrektur bleibt das übergeordnete Bild bemerkenswert robust. Auf Jahresbasis weist der Gold-Future weiterhin ein Plus von rund 65 % aus – ein außergewöhnlich starkes Jahr, das zwangsläufig Phasen der Bereinigung nach sich zieht. Auch die COT-Daten bestätigen bislang keinen Stimmungsumschwung: Das Managed Money hält weiterhin rund 240.700 Kontrakte netto long, was darauf hindeutet, dass das Vertrauen in die mittelfristige Gold-Story trotz der erhöhten Volatilität nicht verloren gegangen ist.









Saisonal betrachtet bleibt das Umfeld zunächst unterstützend. Historisch zeigt Gold bis Mitte Januar eine freundliche Tendenz, bevor sich im Anschluss häufig eine ruhigere oder seitwärts gerichtete Phase anschließt. Kurzfristige Schwankungen sind daher nicht ungewöhnlich, insbesondere nach einer derart starken Vorjahresperformance.





Zusätzlich bleibt der geopolitische Faktor ein zentrales Element. Die Unsicherheit rund um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist weiterhin hoch, zumal offen ist, ob es tatsächlich zu einem belastbaren Frieden oder lediglich zu einem fragilen Waffenstillstand kommt. Darüber hinaus haben sich die Spannungen zwischen den USA und Venezuela in den vergangenen 24 Stunden realisiert, nachdem Washington eine militärische Operation durchgeführt und Präsident Nicolás Maduro aus dem Land gebracht hat. Auch die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Diese Entwicklungen unterstreichen, dass geopolitische Risiken derzeit kein abstraktes Szenario mehr sind, sondern konkrete Realität – ein Umfeld, in dem Gold weiterhin als Absicherungs- und Sicherheitsasset gefragt bleibt.







Fazit:



Der kräftige Wochenrückgang ist als notwendige Konsolidierung nach einer extrem starken Rallye zu werten, verstärkt durch marginbedingten Verkaufsdruck. Weder Positionierung noch geopolitisches Umfeld sprechen derzeit für einen strukturellen Trendbruch. Solange die Unsicherheiten bestehen, bleibt Gold ein zentraler Anker, auch wenn kurzfristig weitere Schwankungen und eine Phase der Beruhigung einkalkuliert werden müssen.

